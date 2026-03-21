L’iniziativa, sostenuta dal sindaco Francesco Benincasa, punta a favorire l’installazione di chioschi stagionali e a valorizzare il litorale in vista della stagione balneare 2026, aprendo nuove opportunità per turismo ed economia locale.



L’Amministrazione comunale di Strongoli compie un passo importante verso la valorizzazione del proprio litorale. È stato infatti pubblicato il bando pubblico per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime temporanee finalizzate all’installazione di chioschi lungo la costa, nelle aree già individuate e adottate nel Piano Comunale di Spiaggia.

Si tratta di un’iniziativa che segna un momento storico per il territorio: è infatti la prima volta che il Comune di Strongoli attiva una procedura pubblica di questo tipo, aprendo concretamente alla possibilità di realizzare punti di servizio e accoglienza durante la stagione estiva.

Il bando riguarda esclusivamente le aree già previste nel Piano Spiaggia adottato dall’ente e rappresenta un passaggio operativo importante in vista della definitiva attuazione dello strumento di pianificazione del litorale. Le concessioni previste avranno carattere temporaneo e saranno valide per la stagione balneare 2026, consentendo l’installazione di chioschi destinati a servizi turistici e di ristoro.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di avviare un percorso concreto di valorizzazione della fascia costiera, favorendo allo stesso tempo nuove opportunità economiche per operatori e imprenditori del territorio, nel rispetto delle regole e della pianificazione urbanistica prevista.

Parallelamente, l’ente è in attesa della conclusione della Conferenza dei Servizi relativa al Piano Comunale di Spiaggia, passaggio necessario per rendere pienamente operativo lo strumento di pianificazione e avviare in modo strutturato lo sviluppo turistico del litorale.

Con questa iniziativa l’Amministrazione intende dare un segnale chiaro di programmazione e di visione dell’intera riviera strongolese, puntando su servizi, qualità e nuove opportunità di crescita per il territorio.

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