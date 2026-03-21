I Carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato tre persone sorprese mentre tentavano di sottrarre materiale edile da un cantiere sottoposto a sequestro.

L’intervento è scattato all’interno della villa comunale “Villa Ilice”, dove era stata segnalata la presenza di individui sospetti. Giunti sul posto, i militari hanno individuato tre soggetti intenti a caricare diversi materiali su un furgone parcheggiato lungo la pubblica via e nella loro disponibilità.

Dagli accertamenti immediatamente eseguiti è emerso che i tre avevano già asportato nove pannelli in legno, precedentemente fissati a strutture cementizie e divelti con forza, nonché nove puntelli telescopici in acciaio utilizzati per il sostegno nelle attività di cantiere. L’intero materiale è stato recuperato dai Carabinieri e ricollocato all’interno dell’area della villa comunale, ancora sottoposta a vincolo.

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I tre arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che nelle prossime ore valuterà i provvedimenti da adottare nei loro confronti.

L’operazione si inserisce nella costante attività di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio portata avanti dai militari del Comando Provinciale di Crotone, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza sul territorio e tutelare i beni pubblici e privati.