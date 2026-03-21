Azienda Calabria Verde rinnova il parco macchine

I mezzi saranno dislocati presso le sedi dei distretti regionali

Nove escavatori, undici terne, una ruspa gommata, una pala gommata ed una cingolata, ventidue trince per escavatori, sei pinze e dieci pick-up.

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Azienda Calabria Verde ha presentato, presso il distretto di Santo Stefano Rogliano, i mezzi che, dopo cinque anni, rinnovano ed implementano il parco macchine. Si tratta di strumenti, dotati dei più moderni sistemi tecnologici, che migliorano efficienza ed operatività sia nel settore della prevenzione degli incendi boschivi, sia nel contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico.

La spesa complessiva per l’acquisto è stata di 3 milioni e mezzo di euro, ed è stata rendicontata entro la fine dello scorso bilancio di esercizio, aderendo alla normativa europea. Le nuove macchine sono in grado di operare direttamente nell’alveo favorendo il deflusso delle acque nel caso di situazioni di pericolo. Due mesi fa, durante il ciclone Harry, per fare un esempio, avrebbero contribuito a migliorare le operazioni di soccorso e, forse, anche potuto mitigare, seppure in parte, i danni che ne sono derivati.

Per quel che riguarda la prevenzione degli incendi, sarà più facile allontanare la vegetazione che cresce spontaneamente ai lati delle strade. Inoltre il comando a distanza consente di ridurre, quasi azzerare il rischio per gli operatori dell’agenzia. Il direttore generale di Calabria Verde, Giuseppe Oliva, e l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, hanno reso noto che le macchine saranno distribuite presso le sedi dei distretti di tutta la regione.

Intervista Gianluca Gallo

Intervista Giuseppe Oliva