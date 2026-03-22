Nessuna criticità significativa per la giornata di oggi, ma da domani cambia lo scenario meteo in Calabria, con particolare attenzione per il Crotonese, dove è prevista allerta gialla. È quanto emerge dal bollettino ufficiale diramato dalla Protezione Civile regionale e da Arpacal.

Per la giornata di domenica 22 marzo non è stato emesso alcun avviso di criticità: tutte le zone risultano infatti in livello verde, senza particolari rischi legati a fenomeni meteorologici avversi. Anche sul fronte marino-costiero non si registrano segnalazioni di pericolo.

Diversa, invece, la situazione prevista per domani, lunedì 23 marzo. Il bollettino segnala infatti un peggioramento delle condizioni meteorologiche che interesserà in modo diretto il Crotonese, inserito nelle aree con livello di allerta gialla (attenzione), insieme ad altre zone della Calabria.

In particolare, nelle zone interessate – tra cui il territorio crotonese – sono attese precipitazioni anche a carattere temporalesco, con possibili fenomeni intensi e localizzati. Non si escludono nubifragi persistenti e criticità nei corsi d’acqua, soprattutto nei bacini di maggiori dimensioni.

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Resta invece stabile la situazione per le restanti aree della regione, che continueranno a mantenere un livello di allerta verde.

Nonostante l’assenza di avvisi per condizioni meteo marine avverse anche per domani, le autorità invitano alla prudenza, soprattutto nel Crotonese, dove l’allerta gialla potrebbe comportare disagi legati a piogge intense e temporali improvvisi.

La Protezione Civile raccomanda agli enti locali e ai cittadini di seguire gli aggiornamenti e di attenersi alle eventuali indicazioni operative previste nei piani di emergenza comunali.