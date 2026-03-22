SORRENTO: Del Sorbo; Diop (22’st Fusco), Solcia, Colombini; Portanova, Cuccurullo, Cangianiello, Capezzi, Crecco; Ricci (44’st Potenza), D’Ursi (34’st Sabbatani). A disp.: Harrasser, D’Aniello, Esposito, Bernabeo, Matera, Vilardi, Paglino, Tonni, Santini, Milan. All. Serpini
CROTONE: Merelli; Novella (36’st Meli), Cocetta, Di Pasquale (29’st Russo), Groppelli (17’st Guerra); Gallo (29’st Bruno), Vinicius, Sandri; Piovanello (17’st Energe), Musso, Maggio. A disp.: Martino, Paciotti, Armini, Calvano, Veltri, Marazzotti. All. Longo
ARBITRO: Gemelli di Messina
MARCATORI: 16’pt Maggio (C), 19’pt Ricci (S), 20’st D’Ursi (S), 59’st Musso (C)
AMMONITI: Piovanello (C), Del Sorbo (S), Fusco (S)
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