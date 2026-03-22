Il noto critico assegna un punteggio d’eccellenza al Cirò DOC Bianco Harenae 2025, validando la traiettoria qualitativa della cantina calabrese e presenzia all’iniziativa di Lamezia Terme sulle nuove annate dei vini della cantina di Cirò Marina

Catanzaro, 21 marzo 2026 – L’Associazione Calabria Excellent è lieta di annunciare un prestigioso riconoscimento che celebra e consolida il posizionamento dei vini calabresi nel panorama enologico di alta gamma. Cantina Campana, socio fondatore dell’Associazione e baluardo della viticoltura d’eccellenza nel territorio di Cirò Marina, ha ottenuto un’autorevole validazione da parte della critica enologica nazionale, confermando il valore oggettivo dei suoi prodotti e del suo legame indissolubile con il territorio. Questo risultato non solo premia il lavoro dedito della cantina ma rappresenta un momento di orgoglio e una dimostrazione concreta del potenziale qualitativo dell’intera regione.

Il fulcro di questo riconoscimento è l’articolo pubblicato lo scorso 6 marzo scorso sulla prestigiosa rivista “L’Espresso” a firma di Luca Gardini, una delle figure più autorevoli e influenti a livello internazionale nel mondo del vino. Gardini, già “Miglior Sommelier del Mondo” e noto per il suo palato rigoroso e la sua comunicazione incisiva, ha analizzato il Cirò DOC Bianco Harenae 2025 di Cantina Campana, assegnandogli un punteggio di 96/100.

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Questo punteggio, ben oltre la soglia dell’eccellenza, non è un semplice numero ma rappresenta una certificazione di qualità assoluta. Gardini, nel suo pezzo all’interno della rubrica “Le Guide de L’Espresso”, esalta le caratteristiche organolettiche del vino, descrivendolo come un “highlight della produzione di casa“. Egli sottolinea la sapiente fusione tra il Gaglioppo e un piccolo contributo di Moscato, che rende giustizia a una tipologia in fase di rapida ascesa. La sua recensione, ricca di dettagli come “sfumature di lime e mela verde, sferzate di cappero e note di menta selvatica“, unitamente alla “convincente lunghezza“, offre una narrazione tecnica ed evocativa che convalida la padronanza tecnica e la visione della cantina.

La figura di Luca Gardini come garante di qualità non si esaurisce sulla carta stampata. Lo scorso 20 marzo, il critico ha partecipato attivamente all’evento “New Vintage” organizzato da Cantina Campana presso le Officine 109 di Lamezia Terme. In questa occasione, Gardini ha svelato le nuove annate dei vini della cantina, offrendo la sua analisi esperta e spunti di riflessione di inestimabile valore.

La sua presenza e il suo contributo autorevole hanno trasformato l’iniziativa in molto più di una semplice presentazione. È stato un momento di validazione strategica per l’intero comparto vinicolo calabrese, dimostrando che la qualità dei nostri vini è in grado di dialogare e confrontarsi con i più alti standard critici. L’evento ha riscosso un grande successo, a testimonianza dell’interesse e della fiducia che il settore e il pubblico nutrono verso figure di tale caratura e verso cantine che perseguono con coerenza la strada della qualità.

Il successo di Cantina Campana affonda le sue radici in un territorio unico. Il titolo stesso dell’articolo di Gardini, “Radicati nella sabbia”, evoca l’essenza della viticoltura locale. Le vigne, posizionate a livello del mare su suolo sabbioso, beneficiano delle correnti ioniche, donando ai vini freschezza e una complessità olfattivo-gustativa distintiva. Questa simbiosi tra il terroir e la tradizione familiare, portata avanti da generazioni, è il fondamento su cui si innesta la visione di Cantina Campana.

L’Associazione Calabria Excellent, il cui fine è la promozione delle eccellenze agroalimentari calabresi, vede in questo riconoscimento la conferma del suo operato. L’Associazione seleziona e aggrega realtà che rispettano rigorosi standard di qualità, e il risultato ottenuto da Cantina Campana è la dimostrazione che la qualità, quando certificata da esperti del calibro di Gardini, cessa di essere un’opinione e diventa un dato di fatto oggettivo e indiscutibile.

“Il riconoscimento ottenuto da Cantina Campana da parte di Luca Gardini sulle pagine de L’Espresso è un evento di importanza strategica per tutta la Calabria vitivinicola,” dichiara l’Ing. Fabio Pugliese, Presidente dell’Associazione Calabria Excellent. “Avere un testimonial di questo calibro, un ‘Wine Killer’ riconosciuto a livello mondiale, che esalta un nostro vino su una rivista nazionale è motivo di immenso orgoglio. Il punteggio di 96/100 dato al Cirò Doc Bianco Harenae 2025 non è solo un ottimo risultato per la singola etichetta, ma è la ‘prova provata’ che i vini calabresi, e quelli di Cantina Campana nello specifico, rappresentano una vera e propria eccellenza. La presenza di Gardini al ‘New Vintage’ di Lamezia Terme e i suoi preziosi spunti sulle nuove annate consolidano questo concetto: la qualità non è più un’opinione, ma un dato certificato dai massimi esperti. Questo successo ci sprona a continuare a supportare e promuovere le nostre eccellenze con ancora maggiore vigore, sapendo di avere basi solide e riconoscimenti autorevoli.”