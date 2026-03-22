Crotone: la Polizia di Stato effettua raffica di controlli

a Cirò Marina, denuncia due persone ed eleva contravvenzioni

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nelle città di Cirò Marina e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

nr. 478 persone identificate, di cui 121 con precedenti

nr. 258 veicoli controllati

nr. 2 denunciati all’Autorità Giudiziaria

nr. 1 persona segnalata al Sig. Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale

nr. 2 attività commerciali controllate

nr. 18 sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 26.000,00 Euro

nr. 30 controllo domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

nr. 24 posti di controllo

nr. 1 infrazione al Codice della Strada

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 20 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Cirò e Cirò Marina. Contestualmente, la Squadra Mobile, nell’ambito dell’attività di specifica competenza, ha segnalato al Sig. Prefetto nr. 1 persona per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando 1,10 grammi di hashish, ha identificato nr. 8 persone, di cui nr. 5 con precedenti penali, e ha controllato nr. 1 autovettura.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 7 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 20 persone e ha controllato nr. 15 veicoli.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 76 persone, di cui nr. 16 positivi, e ha controllato nr. 51 veicoli.

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Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Cirò Marina nel corso dei quali hanno identificato nr. 133 persone, di cui nr. 36 con precedenti, e hanno controllato nr. 72 veicoli.

Nel corso del medesimo servizio, il personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa ha effettuato degli accertamenti finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di giochi e pubblici esercizi, procedendo al controllo amministrativo di un centro di raccolta scommesse. Presso l’esercizio commerciale, gli operatori hanno accertato la presenza di nr. 12 apparecchi da gioco accesi ed in funzione in orario non consentito, procedendo a sanzionare il legale rappresentante dell’attività (p.m.r. euro 6.000,00) e per il quale seguirà, inoltre, apposita segnalazione al Comune per l’adozione dei provvedimenti di competenza. I titolari dell’esercizio sono stati, contestualmente, denunciati per inosservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorità. Inoltre, sono state elevate sanzioni per ulteriori irregolarità pari a 500,00 euro. L’attività della Polizia di Stato è rivolta al contrasto dei giochi e delle scommesse illegali che provocano, in diversi scommettitori, la dipendenza che sfocia in ludopatia tanto da cadere nella rete di usurai, che ruotano attorno a questi ambienti. L’attuale risultato si inquadra in una più ampia strategia già avviata dalla Questura di Crotone, in sinergia con le attività di indagine che il Procuratore della Repubblica, Domenico GUARASCIO, ha avviato con la task force di magistrati.

Altro controllo, gli agenti lo hanno effettuato presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con annessa sala slot. Il titolare è stato sanzionato per aver avviato l’attività in assenza della prescritta SCIA (p.m.r. euro 5.000,00) e verrà inoltrata segnalazione al Comune competente per l’adozione del provvedimento di cessazione immediata dell’attività. Altresì, a seguito di ulteriori accertamenti, il titolare è stato sanzionato per aver messo a disposizione del pubblico nr. 4 slot machine in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative (p.m.r. euro 12.000,00), peraltro risultate accese e funzionanti, in orario non consentito (p.m.r. euro 2.000,00). Per tali violazioni seguirà segnalazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i provvedimenti di competenza.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno sequestrato, a carico di ignoti, 0,85 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, hanno identificato nr. 214 persone, di cui nr. 41 con precedenti, e controllato nr. 119 veicoli, elevando nr. 1 sanzione al Codice della Strada, oltre ad effettuare controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale residenti nel comune di Crotone.

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