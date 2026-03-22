L’Istituto Papanice – Alfieri di Crotone arricchisce l’Offerta Formativa con il progetto “Il valore di Orgelkids in Italia”.

L’Istituto Comprensivo Papanice – Alfieri, nei giorni scorsi, ha proposto agli alunni frequentanti i percorsi ad Indirizzo Musicale di Pianoforte la partecipazione al progetto educativo gratuito “Il valore di Orgelkids in Italia”.

Tale iniziativa è stata realizzata dalla Dirigente Scolastica dell’I.C. Papanice Alfieri, Dott.ssa Concetta Masi, in sinergia con il Direttore del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, M° Emanuele Cardi, direttamente tra i banchi di scuola. Preziosa è stata la collaborazione delle due Maestre d’organo Ilaria Centorrino e Maria Greco e dei due Docenti titolari delle cattedre di pianoforte nell’Istituto Comprensivo, M° Luca Campana e M° Simone De Vivo.

Le attività, coordinate dalla Prof.ssa Rosa Franco, sono state rivolte ai giovanissimi alunni già alle prese con lo studio del pianoforte e quindi avvezzi allo studio sistematico e costante dello strumento musicale, appartenenti alle classi prime, seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado, che si sono ritrovati giovedì 19 marzo 2026, in orario pomeridiano, nei locali dell’auditorium del plesso Alfieri per prendere parte alla preziosa formazione e conoscere il valore di Orgelkids, il progetto educativo nato nei Paesi Bassi (2009) per far conoscere l’organo a bambini e ragazzi.

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Il progetto, che accomuna musica e STEM, mira alla tutela del patrimonio storico mediante l’attivazione di collegamenti tra artigianato, acustica, storia e pratica strumentale e facilita il coinvolgimento territoriale utilizzando uno strumento facile da portare in scuole, biblioteche, chiese, festival e musei.

L’appuntamento ha previsto la presentazione del Do-Organ, modellino di organo smontabile proveniente dall’Olanda, di cui il Conservatorio di Cosenza è tra i primi possessori in Italia.

Il Do-Organ è l’organo in scatola, costituito da 128 pezzi, 2 ottave e 2 registri, azionato da mantici manuali, che si monta in 45/60 minuti e si suona, i cui materiali e il cui funzionamento sono identici a un organo a canne tradizionale, meccanico a trasmissione.

Lo strumento è stato costruito insieme agli alunni, che hanno avuto l’opportunità di scoprire in modo pratico e coinvolgente il mondo dell’organo, manifestando grande entusiasmo e notevole interesse.

I Do-Organ attivi a livello internazionale sono complessivamente tra i 180 e i 200. I Paesi in cui era attivo il progetto Orgelkids a dicembre 2024 sono: Paesi Bassi, Belgio, USA, Canada, Svezia, Germania, Regno Unito, Taiwan, Cina, Svizzera, Ungheria, Corea del Sud, Suriname, Francia, Danimarca, Islanda, Lussemburgo, Austria, Spagna, Portogallo, Slovenia, Norvegia, Finlandia.

Dal 2025 anche in Italia e, siamo fieri di poterlo affermare, grazie a questa iniziativa, presso l’I.C. Papanice – Alfieri di Crotone.