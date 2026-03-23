Domani in Cittadella presentazione del Concours Mondial de Bruxelles di Cirò con l’assessore Gallo



Domani, martedì 24 marzo, alle ore 11, nella sala verde della Cittadella regionale di Catanzaro, verrà presentato il programma della sessione dedicata ai vini rosati del Concours Mondial de Bruxelles-CMB, che si svolgerà a Cirò 27 al 29 Marzo.

All’incontro con la stampa prenderanno parte l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, la direttrice generale di Arsac, Fulvia Caligiuri, e Karin Meriot, Italian Ambassador del CMB.



Il Concours Mondial de Bruxelles | CMB è riconosciuto come uno dei principali concorsi enologici del mondo.

A Cirò, 55 giudici internazionali tra giornalisti, buyer e sommelier di 20 nazionalità diverse saranno protagonisti dell’appuntamento calabrese per degustare 1100 etichette provenienti da 30 paesi del mondo.



Nella “terra del vino” per tre giorni oltre alle sessioni ufficiali di assaggio i degustatori internazionali saranno coinvolti in una serie di eventi collaterali utili ad approfondire la produzione vitivinicola calabrese e anche l’offerta turistica attraverso una serie di tour guidati nelle cantine del territorio e in alcune località calabresi.

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