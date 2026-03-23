Si comunica che è già possibile l’iscrizione per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°grado per l’anno scolastico 2026/2027.
L’invio della domanda dovrà essere effettuato esclusivamente on line.
Al fine di procedere alla nuova iscrizione l’utente deve registrarsi (o essersi già registrato negli anni precedenti) al portale web https://cn.planetschool.it/pscrotone, e generare le proprie credenziali d’accesso.
Per le istruzioni sulle procedure di registrazione, iscrizione e utilizzo della piattaforma, si invitano gli utenti interessati a prendere visione della guida per l’iscrizione on line sul sito istituzionale del Comune di Crotone.
Gli utenti già iscritti negli anni precedenti possono continuare ad utilizzare le credenziali già in loro possesso collegandosi al nuovo URL.
Anche gli utenti già registrati nei passati anni scolastici devono produrre nuova iscrizione per l’anno scolastico 2026-2027.
Coloro che intendono richiedere una tariffa inferiore a quella massima devono caricare copia in formato pdf del certificato di reddito ISEE in corso di validità.
Identica procedura è necessaria per i possessori di certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992 che chiedono esenzione totale.
Sarà possibile effettuare le iscrizioni fino alle ore 24:00 del giorno 01 settembre 2026
Allo stesso modo è già possibile fare domanda per il Servizio Refezione scolastica, diretto agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.
Nello specifico l’iscrizione può avvenire:
1) prioritariamente con procedura online attraverso la piattaforma “Planet School”.
Si ricorda che in caso di due o più figli iscritti, il genitore deve procedere a due o più iscrizioni on line.
2) attraverso il modulo cartaceo che può essere scaricato dal sito istituzionale dell’ente o richiesto di persona presso lo sportello dell’ufficio pubblica istruzione, sito in via L. Settino (palazzo anagrafe) al secondo piano.
Al fine di procedere alla prima iscrizione l’utente deve registrarsi (o in caso di rinnovo, essersi già registrato negli anni precedenti) al portale web https://cn.planetschool.it/pscrotone, e generare le proprie credenziali d’accesso (per le vecchie registrazioni sono attive le credenziali già in possesso del genitore).
Per le istruzioni sulle procedure di registrazione, iscrizione e utilizzo della piattaforma, si invitano gli utenti interessati a prendere visione della guida per l’iscrizione che è disponibile online sul sito istituzionale del Comune di Crotone
Gli utenti già iscritti negli anni precedenti possono continuare ad utilizzare le credenziali già in loro possesso collegandosi al nuovo URL.
Anche per questi utenti è necessario comunque produrre nuova iscrizione per l’anno scolastico 2026-2027
E’ possibile l’iscrizione fino alle ore 00:00 del 14 settembre 2026.
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