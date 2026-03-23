Il sindaco Voce ha preso atto delle dimissioni rassegnate questa mattina dall’assessore Pollinzi.

Nella lettera indirizzata all’amministrazione l’avv.to Pollinzi ha voluto esprimere un sentito ringraziamento per la fiducia che le è stata accordata nel corso degli anni, sottolineando con soddisfazione e orgoglio i risultati raggiunti durante il proprio mandato.

Un’esperienza che, come evidenziato dalla stessa Pollinzi, ha rappresentato un importante percorso umano e amministrativo.

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Nel suo messaggio, l’assessore ha inoltre rivolto al sindaco un augurio di buon lavoro, accompagnato da un sincero “in bocca al lupo” per le sfide future che attendono l’amministrazione.

Il sindaco, nel prendere atto della decisione, ha voluto a sua volta ringraziare l’avv. Pollinzi per l’impegno, la dedizione e il contributo offerto all’attività amministrativa. Ha ricordato come la scelta di affidarle l’incarico sia stata convinta fin dal primo momento e come tale fiducia sia rimasta immutata anche in fasi politicamente complesse.

Un rapporto costruito su stima reciproca e collaborazione istituzionale, che – ha sottolineato il sindaco – ha consentito di portare avanti progetti e iniziative significative per il territorio.