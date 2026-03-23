Under 15: Crotone-Team Altamura 2-1 (foto in evidenza)
CROTONE: Vinci; Messina, Riolo, Mesuraca, Fornazar (19’st Fiore), Tamburrini (35’st Mirarchi), Romano, Avena, Iozzi (25’st Mercuri), Misuraca, Ceraudo (19’st Livadoti). All. Quartuccio
TEAM ALTAMURA: Cirrottola; Faccilongo, Cassano (38’st De Gennaro), Spilotros, De Bartolo, Di Benedetto (1’st De Palma), Scattarelli, Zonno (35’st Minervini), Marzano, Misceo, Lozito (1’st Grimaldi). All. Di Giorgio
Reti: 3’pt Scattarelli (A), 40’st Riolo (C), 43’st Mercuri (C)
Under 17: Crotone-Team Altamura 5-2 (foto sopra)
CROTONE: Scerra; Crimi (44’st Ceraudo), Muraca, Basile (44’st Giaquinta), Marsala (1’st Russano), Giungata (20’st Carlomagno), Montesano (7’st Sarcone), Cirillo, Rizzo (20’st Marcocci), Lami, Gulli. All. Alba
TEAM ALTAMURA: Colonna; Cramarossa, Petrizzelli, Donatore (40’st Sangio), Maurogiovanni, Minnini (34’st D’Azzea), Denich (20’st Tattoli), Pizzulli (40’st Corrado), Gisonda, Altobello (34’st Cannillo), Calculli (20’st Lonardelli). All. Di Maio
Reti: 16’pt Calculli (A), 20’pt Montesano (C), 22’pt e 36’st Rizzo (C), 11’st Donatore (A), 33’st Gulli (C), 38’st Marcocci (C)
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