Il Parco Nazionale della Sila compie un importante passo avanti nella tutela dell’ambiente grazie all’introduzione di droni e strumenti tecnologici avanzati, nell’ambito del progetto MASE–PNRR dedicato alla digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette.

L’iniziativa, finanziata dall’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEU, rientra nella Missione 2, Componente 4, Investimento 3.2 e punta al monitoraggio delle pressioni e delle minacce su specie, habitat e cambiamenti climatici. Il progetto è ormai in fase di conclusione e ha coinvolto decine di ricercatori impegnati sul territorio del Parco, supportati dal responsabile del Sistema Informativo Territoriale, geom. Mauro Procellini.

A fare il punto è il direttore dell’Ente Parco, arch. Ilario Treccosti, che sottolinea come le attività abbiano riguardato un ampio spettro di elementi naturali: habitat, pesci, uccelli, macro e micro mammiferi, anfibi, rettili, chirotteri, oltre al campionamento delle acque. Un lavoro capillare che ha consentito di raccogliere dati fondamentali per una gestione più efficace dell’area protetta.

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Particolarmente rilevante è stato il corso di formazione, svolto il 18 e 19 marzo presso la sede dell’Ente, dedicato all’utilizzo dei nuovi droni forniti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. I velivoli sono dotati di sensori LiDAR e camere multispettrali, strumenti all’avanguardia che permetteranno di migliorare le attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio.

La dotazione tecnologica del Parco si arricchisce inoltre di ulteriori strumenti avanzati, tra cui laser scanner Orbis, visori notturni, binocoli e fototrappole. Un insieme di apparecchiature che consentirà all’Ente di operare con maggiore efficacia nella tutela e conservazione dell’ecosistema silano.

Grazie a queste innovazioni, il Parco Nazionale della Sila si conferma protagonista nella salvaguardia ambientale, puntando su tecnologia e ricerca per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e alla protezione della biodiversità.