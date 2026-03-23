Termina senza reti la sfida della 22ª giornata del campionato di Prima Categoria tra Città di Cirò Marina e Le Castella. Un match combattuto e segnato da momenti di tensione, ma che alla fine non ha visto prevalere nessuna delle due formazioni.

Il Città di Cirò Marina scende in campo con: Dell’Aquila; Ferro, Lamberti S. Jr, Affatato, De Leo (42’ st Allo), Lamberti S. (C), Foresta (13’ st Cataldi), Falzetta, Senatore, Potenza, Aloisio (31’ st Mane). In panchina mister Lamberti.

La gara si accende al 33’ del primo tempo, quando gli animi si surriscaldano portando a un’espulsione per parte. Per il Città di Cirò Marina viene espulso Ferro, episodio che condiziona l’andamento dell’incontro e contribuisce ad alzare la tensione in campo.

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Nel corso della partita, l’arbitro ammonisce Foresta e Cataldi. Nonostante l’inferiorità numerica e le difficoltà, il Cirò Marina riesce a mantenere equilibrio e compattezza, portando a casa un punto prezioso.

Con questo risultato, il Città di Cirò Marina conferma il proprio momento positivo, centrando il sesto risultato utile consecutivo e dando continuità al proprio percorso in campionato.