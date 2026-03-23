Noi Moderati Crotone esprime pieno e convinto sostegno alla candidatura di Umberto Lorecchio alla Presidenza della Provincia di Crotone.

Riteniamo che la figura di Lorecchio rappresenti oggi la sintesi migliore di competenza, equilibrio istituzionale e capacità amministrativa, elementi fondamentali per affrontare le sfide che attendono il nostro territorio.

In un momento in cui la Provincia deve tornare ad essere un ente realmente vicino ai Comuni, capace di ascolto e di programmazione concreta, siamo certi che Umberto Lorecchio saprà garantire una guida autorevole, responsabile e orientata ai risultati.

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Il nostro sostegno nasce dalla volontà di contribuire con coerenza alla costruzione di un progetto serio e condiviso, che metta al centro le esigenze delle comunità locali, lo sviluppo infrastrutturale e la valorizzazione delle risorse del territorio crotonese.

Tutti gli iscritti, dirigenti ed amministratori della provincia con coerenza sono impegnati a sostegno di questo percorso e di Umberto Lorecchio con spirito costruttivo e con l’obiettivo di rafforzare una visione politica basata su moderazione, pragmatismo e buon governo.