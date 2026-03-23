Nell’ambito delle attività di controllo sulla filiera della pesca, il personale della Guardia Costiera di Crotone ha fermato, la scorsa notte, un furgone lungo la Strada Statale 106, in località Fratelli Bandiera, nel Comune di Crotone.

A seguito dell’ispezione effettuata dai militari all’interno del veicolo, sono stati rinvenuti circa 100 kg di novellame di sarda (Sardina pilchardus), detenuto in violazione della normativa vigente.

Il prodotto ittico, in quanto sottomisura e privo della prescritta documentazione attestante la tracciabilità, è stato sottoposto a sequestro. Al conducente sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di euro 5.500.

Al termine delle verifiche esperite, il competente organo sanitario ha dichiarato il prodotto non idoneo al consumo umano. Pertanto, si è proceduto al rigetto in mare del novellame, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

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L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di vigilanza svolte dalla Guardia Costiera, finalizzate alla tutela dell’ambiente marino e alla salvaguardia delle risorse ittiche, nonché alla protezione dei consumatori.

Infatti, dall’inizio dell’anno, il personale della Capitaneria di porto di Crotone ha sottoposto a sequestro complessivamente 700 kg di novellame di sarda, a seguito di controlli e mirate verifiche condotte sia in mare che su strada.