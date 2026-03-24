È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il Bando 2026 per la selezione di 65.964 operatori volontari, da impiegare in progetti da realizzarsi in Italia e all’estero.
Tra gli enti coinvolti figura anche l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), che quest’anno mette a disposizione complessivamente 1.195 posti articolati in 2 Programmi d’intervento per un totale di 9 progetti. Anche il territorio crotonese è interessato dall’iniziativa, con numerose sedi coinvolte e posti disponibili.
Tutti i progetti prevedono una riserva di posti destinata a Giovani con Minori Opportunità (GMO), in particolare giovani con bassa scolarizzazione.
PROGRAMMA DI INTERVENTO: VEDERE OLTRE
- Progetto: EDU SIGHT / GUARDARE AVANTI
Sedi e posti disponibili:
Casabona: 1 posto
Castelsilano: 1 posto
Cirò: 1 posto
Cirò Marina: 1 posto
Crotone: 1 posto (di cui 1 GMO) / 1 posto
Crucoli: 2 posti (di cui 1 GMO)
Cutro: 1 posto
Melissa: 1 posto
Mesoraca: 1 posto (di cui 1 GMO) / 1 posto
Petilia Policastro: 1 posto
Rocca di Neto: 1 posto
San Mauro Marchesato: 1 posto
Strongoli: 1 posto (di cui 1 GMO) / 1 posto
Verzino: 2 posti (di cui 1 GMO)
PROGRAMMA DI INTERVENTO: LOW VISION
- Progetto: MEDIA / EDU-CARE
Sedi e posti disponibili:
Casabona: 1 posto
Castelsilano: 1 posto
Cirò: 1 posto
Cirò Marina: 1 posto
Crotone: 1 posto / 1 posto (di cui 1 GMO)
Crucoli: 2 posti (di cui 1 GMO)
Cutro: 1 posto
Melissa: 1 posto
Mesoraca: 1 posto / 1 posto (di cui 1 GMO)
Petilia Policastro: 1 posto
Rocca di Neto: 1 posto
San Mauro Marchesato: 1 posto
Strongoli: 1 posto / 1 posto (di cui 1 GMO)
Verzino: 2 posti (di cui 1 GMO)
La scadenza del bando è fissata alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026.
La domanda può essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL), accessibile da PC, tablet e smartphone al seguente indirizzo:
https://domandaonline.serviziocivile.it
Per accedere è necessario utilizzare l’identità digitale:
- Cittadini italiani: tramite CIE o SPID (livello di sicurezza 2)
- Cittadini UE o extra UE regolarmente soggiornanti: possono richiedere credenziali specifiche
I cittadini non UE dovranno allegare copia del permesso di soggiorno valido. Dopo l’invio, il sistema rilascerà una ricevuta con numero di protocollo, data e orario.
È possibile annullare e ripresentare la domanda entro le ore 14.00 del giorno precedente la scadenza.
Per una corretta valutazione, è consigliato allegare il curriculum vitae e i titoli posseduti. Informazioni utili sono disponibili al link:
https://www.uiciechi.it/serviziocivile/index.asp
oppure contattando la sede territoriale UICI di Crotone (uickr@uici.it – 096229879).
Possono partecipare i giovani che:
- Hanno cittadinanza italiana, UE o extra UE con regolare soggiorno
- Hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni e 364 giorni
- Non appartengono alle forze armate o di polizia
- Non hanno rapporti di lavoro o collaborazione con l’ente
- Non hanno già svolto il Servizio Civile
- Non hanno riportato condanne incompatibili con il servizio
Si raccomanda la lettura integrale degli articoli 2 e 3 del bando per verificare tutte le condizioni.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.politichegiovanili.gov.it
Il testo completo del bando è consultabile al link: BANDO SCU 2026
Dopo la scadenza del bando saranno organizzati i colloqui di selezione. Il calendario sarà pubblicato sul sito UICI e avrà valore di notifica ufficiale.
Le graduatorie saranno pubblicate nella sezione dedicata al Servizio Civile sul sito dell’ente e saranno inizialmente provvisorie, in attesa dell’approvazione definitiva da parte del Dipartimento.
Per i candidati idonei selezionati, l’avvio in servizio è previsto nelle seguenti date:
- 18 settembre 2026
- 9 ottobre 2026
- 30 ottobre 2026
I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un impegno di 1.145 ore annue (massimo 25 ore settimanali). È previsto un assegno mensile di 519,47 euro.
Al termine del servizio, i volontari riceveranno una certificazione delle competenze rilasciata dall’I.Ri.Fo.R. Sicilia Onlus.
Previsto inoltre un percorso di tutoraggio per accompagnare i giovani nel mondo del lavoro, con supporto nella redazione del curriculum e nell’orientamento professionale.
Un’importante opportunità, dunque, per i giovani del territorio, che potranno acquisire competenze, vivere un’esperienza formativa e contribuire attivamente alla crescita sociale e culturale della comunità.
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