È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il Bando 2026 per la selezione di 65.964 operatori volontari, da impiegare in progetti da realizzarsi in Italia e all’estero.

Tra gli enti coinvolti figura anche l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), che quest’anno mette a disposizione complessivamente 1.195 posti articolati in 2 Programmi d’intervento per un totale di 9 progetti. Anche il territorio crotonese è interessato dall’iniziativa, con numerose sedi coinvolte e posti disponibili.

Tutti i progetti prevedono una riserva di posti destinata a Giovani con Minori Opportunità (GMO), in particolare giovani con bassa scolarizzazione.

PROGRAMMA DI INTERVENTO: VEDERE OLTRE

Progetto: EDU SIGHT / GUARDARE AVANTI

Sedi e posti disponibili:

Casabona: 1 posto

Castelsilano: 1 posto

Cirò: 1 posto

Cirò Marina: 1 posto

Crotone: 1 posto (di cui 1 GMO) / 1 posto

Crucoli: 2 posti (di cui 1 GMO)

Cutro: 1 posto

Melissa: 1 posto

Mesoraca: 1 posto (di cui 1 GMO) / 1 posto

Petilia Policastro: 1 posto

Rocca di Neto: 1 posto

San Mauro Marchesato: 1 posto

Strongoli: 1 posto (di cui 1 GMO) / 1 posto

Verzino: 2 posti (di cui 1 GMO)

PROGRAMMA DI INTERVENTO: LOW VISION

Progetto: MEDIA / EDU-CARE

Sedi e posti disponibili:

Casabona: 1 posto

Castelsilano: 1 posto

Cirò: 1 posto

Cirò Marina: 1 posto

Crotone: 1 posto / 1 posto (di cui 1 GMO)

Crucoli: 2 posti (di cui 1 GMO)

Cutro: 1 posto

Melissa: 1 posto

Mesoraca: 1 posto / 1 posto (di cui 1 GMO)

Petilia Policastro: 1 posto

Rocca di Neto: 1 posto

San Mauro Marchesato: 1 posto

Strongoli: 1 posto / 1 posto (di cui 1 GMO)

Verzino: 2 posti (di cui 1 GMO)

La scadenza del bando è fissata alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

La domanda può essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL), accessibile da PC, tablet e smartphone al seguente indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it

Per accedere è necessario utilizzare l’identità digitale:

Cittadini italiani: tramite CIE o SPID (livello di sicurezza 2)

Cittadini UE o extra UE regolarmente soggiornanti: possono richiedere credenziali specifiche

I cittadini non UE dovranno allegare copia del permesso di soggiorno valido. Dopo l’invio, il sistema rilascerà una ricevuta con numero di protocollo, data e orario.

È possibile annullare e ripresentare la domanda entro le ore 14.00 del giorno precedente la scadenza.

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Per una corretta valutazione, è consigliato allegare il curriculum vitae e i titoli posseduti. Informazioni utili sono disponibili al link:

https://www.uiciechi.it/serviziocivile/index.asp

oppure contattando la sede territoriale UICI di Crotone (uickr@uici.it – 096229879).

Possono partecipare i giovani che:

Hanno cittadinanza italiana, UE o extra UE con regolare soggiorno

Hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni e 364 giorni

Non appartengono alle forze armate o di polizia

Non hanno rapporti di lavoro o collaborazione con l’ente

Non hanno già svolto il Servizio Civile

Non hanno riportato condanne incompatibili con il servizio

Si raccomanda la lettura integrale degli articoli 2 e 3 del bando per verificare tutte le condizioni.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:

www.politichegiovanili.gov.it

Il testo completo del bando è consultabile al link: BANDO SCU 2026

Dopo la scadenza del bando saranno organizzati i colloqui di selezione. Il calendario sarà pubblicato sul sito UICI e avrà valore di notifica ufficiale.

Le graduatorie saranno pubblicate nella sezione dedicata al Servizio Civile sul sito dell’ente e saranno inizialmente provvisorie, in attesa dell’approvazione definitiva da parte del Dipartimento.

Per i candidati idonei selezionati, l’avvio in servizio è previsto nelle seguenti date:

18 settembre 2026

9 ottobre 2026

30 ottobre 2026

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un impegno di 1.145 ore annue (massimo 25 ore settimanali). È previsto un assegno mensile di 519,47 euro.

Al termine del servizio, i volontari riceveranno una certificazione delle competenze rilasciata dall’I.Ri.Fo.R. Sicilia Onlus.

Previsto inoltre un percorso di tutoraggio per accompagnare i giovani nel mondo del lavoro, con supporto nella redazione del curriculum e nell’orientamento professionale.

Un’importante opportunità, dunque, per i giovani del territorio, che potranno acquisire competenze, vivere un’esperienza formativa e contribuire attivamente alla crescita sociale e culturale della comunità.