Cirò – Ritorna lunedì 6 aprile “Un c’è pacia nta l’olivi”, arrivata alla XXIII edizione, organizzata dall’associazione culturale “Le Quattro Porte”, presieduta da Gianluigi Murgi, in ricordo del socio dell’associazione Massimo Papaianni: la Pasquetta tra tradizione, musica e convivialità nelle campagne cirotane.

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi della primavera cirotana. Lunedì 6 aprile, in occasione della Pasquetta, le campagne di Cirò, in località Frandina, ospiteranno la XXIII edizione di “Un c’è pacia nta l’olivi”, la tradizionale festa all’aria aperta che negli anni è diventata un simbolo di aggregazione e valorizzazione delle tradizioni locali.

L’evento, organizzato dall’Associazione Le Quattro Porte APS, richiama ogni anno centinaia di giovani, famiglie e visitatori provenienti da diverse zone della Calabria, trasformando per un giorno la campagna cirotana in un grande spazio di festa immerso tra ulivi secolari.

Il programma della giornata prevede momenti di musica popolare, balli tradizionali e occasioni di socialità, nel pieno spirito della Pasquetta calabrese. La giornata sarà animata dal gruppo musicale “All’Uso Antico”, musicisti e cantanti di musica tradizionale calabrese.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riscoprire il valore dello stare insieme e vivere il territorio in maniera autentica, valorizzando il patrimonio culturale, paesaggistico e identitario del borgo.

Nel corso degli anni “Un c’è pacia nta l’olivi” è diventato un appuntamento fisso per molti giovani e per numerose famiglie che scelgono di trascorrere la giornata di Pasquetta all’insegna della convivialità, della musica e delle tradizioni popolari.

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A promuovere l’iniziativa è l’Associazione Le Quattro Porte APS, realtà attiva nella promozione culturale e sociale del territorio, che attraverso eventi, iniziative e momenti di incontro contribuisce alla valorizzazione del patrimonio storico e delle tradizioni del borgo di Cirò.

A sostenere l’edizione 2026 dell’evento è il Gruppo Spataro, sponsor ufficiale della manifestazione. Il Gruppo Spataro rappresenta una realtà imprenditoriale radicata nel territorio, da anni impegnata nel sostegno a iniziative culturali, sociali e comunitarie. Il suo sostegno conferma l’importanza della collaborazione tra associazioni e imprese locali per promuovere eventi capaci di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità.

Dunque, anche quest’anno “Un c’è pacia nta l’olivi” si prepara a regalare una giornata di festa, musica e condivisione, celebrando lo spirito della Pasquetta tra gli ulivi e sotto il cielo di primavera.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Cirò e con il sostegno di Calabria Sona e Marasco Comunicazione, partner impegnati nella promozione della cultura calabrese e nella comunicazione dell’iniziativa, garantendo ampia visibilità e diffusione.