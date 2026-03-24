Prosegue senza sosta l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, una delle principali cause di incidentalità stradale.

Negli ultimi due mesi, i controlli eseguiti sul territorio provinciale hanno portato alla denuncia di 26 persone sorprese alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Un dato significativo, che conferma come il fenomeno continui a rappresentare un serio pericolo per la sicurezza pubblica.

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Per fronteggiare questa condotta irresponsabile, i Carabinieri hanno intensificato i controlli su tutta la rete stradale, con un dispositivo ancora più incisivo soprattutto nei fine settimana, nelle ore serali e notturne, quando maggiore è il rischio connesso alla movida e agli spostamenti verso i luoghi di ritrovo.

L’obiettivo è chiaro: prevenire tragedie, salvare vite umane e affermare con fermezza il rispetto delle regole. Mettersi al volante dopo aver bevuto significa esporre sé stessi e gli altri a conseguenze gravissime. Per questo l’Arma dei Carabinieri continuerà a mantenere alta l’attenzione, con servizi mirati e costanti, per intercettare comportamenti pericolosi e garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada.Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone rinnova, dunque, l’appello a tutti i cittadini alla massima responsabilità: chi beve non guidi. La sicurezza stradale passa dal rispetto delle norme e da scelte consapevoli, indispensabili per tutelare la vita propria e quella degli altri.