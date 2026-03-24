Si terrà il prossimo 30 marzo alle ore 10.30, presso il Museo Archeologico di Capo Colonna, la cerimonia ufficiale di sottoscrizione del gemellaggio tra la città di Crotone e la città greca di Andravida Kyllini.

Alla cerimonia prenderà parte la delegazione istituzionale proveniente dalla Grecia.

L’accordo sarà sottoscritto dal sindaco Vincenzo Voce e dal sindaco di Andravida Kyllini, Ioannis Lentzas, sancendo formalmente un percorso di collaborazione già avviato attraverso incontri istituzionali tra le due amministrazioni.

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Nel pomeriggio, alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”, si terrà un convegno nell’ambito del progetto OlympicEU, dal titolo: “Promozione della parità di genere nella leadership civica e rafforzamento della fiducia tra cittadini e autorità locali”.

Il gemellaggio si inserisce nel quadro delle politiche dell’Ente volte a rafforzare le relazioni nazionali e internazionali, in linea con il Regolamento Comunale per la costituzione, la gestione e lo sviluppo di rapporti con città, comunità e territori.

L’iniziativa rientra nel progetto promosso dalla Camera di Commercio Italo-Ellenica, che coinvolge le città greche di Pyrgos, Andravida-Kyllini e Olimpia e, per la Calabria, Crotone, Cirò Marina e Squillace.

L’obiettivo è favorire la conoscenza reciproca e promuovere scambi e collaborazioni nei settori della cultura, del turismo, dell’economia, della scuola, della ricerca e delle politiche sociali, ambientali e giovanili, valorizzando al contempo le comuni radici storiche e identitarie.

Il percorso di avvicinamento tra le due città ha portato alla definizione di un progetto condiviso di gemellaggio, che esprime la volontà di instaurare rapporti di amicizia e cooperazione in ambiti strategici quali cultura e patrimonio culturale, turismo e sport, tutela ambientale, politiche sociali e sviluppo economico.

“Abbiamo scelto il Museo Archeologico di Capo Colonna come luogo simbolico per la firma del gemellaggio, perché rappresenta in maniera autentica le nostre radici storiche comuni con la Grecia. Questo accordo non è solo un atto formale, ma l’inizio di un percorso concreto di collaborazione che porterà benefici in termini culturali, turistici ed economici per il nostro territorio, rafforzando al contempo il dialogo tra le nostre comunità” dichiara l’assessore al Turismo Giovanna Lamanna