Grande riconoscimento istituzionale per la Freedom to Play ASD.

Nella giornata odierna, l’associazione sportiva è stata ricevuta nella prestigiosa cornice della Sala Consiliare Falcone e Borsellino, su invito del Sindaco Vincenzo Voce e dell’Assessore allo Sport Luca Bossi, per celebrare gli straordinari risultati agonistici ottenuti lo scorso 7 e 8 marzo a Reggio Calabria.

In occasione del Trofeo Federale “Primi Passi e Giovani Promesse”, le atlete della Freedom to Play hanno brillato per talento e dedizione, portando a casa risultati di alto livello che rendono orgogliosa l’intera comunità: 28 le medagliate su 33 atlete portate in gara, risultati ottenuti con solo un mese di allenamento su pista idonea.

Durante l’incontro, caratterizzato da un clima di grande entusiasmo, il Sindaco e l’Assessore hanno espresso i propri complimenti alle giovani campionesse, sottolineando il valore educativo e sociale dello sport. Non è mancato un momento di confronto costruttivo: la dirigenza dell’associazione ha infatti messo in evidenza l’esigenza di realizzare strutture idonee al pattinaggio artistico, sottolineando la necessità di spazi adeguati per permettere a questa disciplina di crescere ulteriormente sul territorio.

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A suggellare l’importanza del momento, la Freedom to Play ASD ha ricevuto in dono lo stendardo del Comune, un simbolo di grande pregio che testimonia il legame profondo tra l’amministrazione e l’eccellenza sportiva locale.

“Siamo onorati di questo invito e del riconoscimento ricevuto,” hanno dichiarato il presidente Manuel Greco e il consigliere in carica Anna Logozzo dell’associazione. “I successi di Reggio Calabria sono solo l’inizio: con il supporto delle istituzioni e strutture adeguate, i nostri atleti potranno puntare a traguardi ancora più ambiziosi.”

La Freedom to Play, infine, annuncia con entusiasmo di essere in piena organizzazione della terza edizione del Trofeo Kroton di pattinaggio artistico. L’evento si terrà a fine giugno e vedrà la partecipazione di più di 40 atlete della scuola. L’intero evento sarà aperto dall’esibizione di tutte le atlete della scuola.