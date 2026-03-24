Il PalaPellicone di Ostia Lido ha ospitato il 21 e 22 marzo i Campionati Italiani U15 di Lotta Greco-romana, Lotta Libera e femminile, due giornate di gare che hanno visto circa 500 giovani atleti suddivisi nei due stili per l’assegnazione dei titoli tricolori.

Grande risultato per il settore Lotta Olimpica dell’Accademia Karate Crotone per merito del giovane talento crotonese Enrico Megna che nella specialità della lotta libera si è ritagliato con grande determinazione uno spazio sui gradini del podio aggiudicandosi la medaglia di Bronzo del terzo posto nella categoria 57kg. E’ stato un successo costruito con grandi sacrifici e con l’impegno di tutti, in primis del papà Mario che si è profuso con continui viaggi per permettere a Enrico di poter completare gli allenamenti. La categoria dei 57kg è stato un banco di prova anche per l’allenatore Andrea Esposito che ha creduto nelle potenzialità dell’atleta fino a festeggiare insieme ai genitori del giovane nel tempio della lotta. E’ stato un lavoro sinergico dove un ruolo importante lo ha avuto anche il M° Maurizio Casarola che ha messo a disposizione la sua esperienza e il suo Club Atletica Pesante di Como nei giorni in cui Enrico si recava per motivi familiari in terra lombarda. Il successo è arrivato infatti domenica 22 marzo con la conquista della medaglia di Bronzo, un premio meritatissimo e sudato.

Per la cronaca tutto è partito con una sconfitta subita alla prima eliminatoria dal toscano Lorenzo Silvestri che però, poi, si rivelerà alla fine Campione d’Italia ricuperando il calabrese. Il giovane lottatore dell’AKC riprende coraggio e supera i ripescaggi contro rappresentanti di Campania e Lazio aggiudicandosi l’accesso alla finale per il bronzo. In questo ultimo incontro Enrico Megna si trova di fronte Enzo Edoardo Voliani, un altro bravo atleta della Toscana contro il quale è però riuscito a ritrovare la determinazione giusta chiudendo a suo favore l’incontro e aggiudicandosi fra gli applausi del pubblico e la gioia sua, dei genitori e dei tecnici presenti la meritata medaglia di Bronzo che segna il n° 328 nel palmares del medagliere dell’AKC Crotone.

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Ovviamente ho appreso la notizia in tempo reale – ha detto il M° Enzo Migliarese, Presidente dell’AKC Crotone – e allo stesso modo appena informati mi sono giunti i complimenti del M° Mimmo Spanò Presidente settore Lotta fijlkam Calabria che si è congratulato per questo splendido risultato portato in Calabria da Enrico Megna nella Lotta Libera e lo stesso hanno fatto l’assessore allo sport Luca Bossi e il Direttore tecnico Lotta dell’ AKC M° Maurizio Tripaldi. Voglio sottolineare che nel settore Lotta questo risultato mancava dal 2024 per cui per noi è un piazzamento di importante rilevanza che sottolinea lo stato di buona salute di cui gode il settore.