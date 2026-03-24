Una candidatura storica per Cutro

Pina Bruni rompe gli indugi e annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Cutro in vista delle elezioni amministrative di maggio 2026. Si tratta di un momento significativo per la comunità: è la prima donna nella storia della città a candidarsi alla guida del Comune, un segnale forte di rinnovamento e partecipazione.

Il suo slogan, “Cutro mai più da sola”, racchiude già una visione chiara: mettere al centro le persone, contrastare l’isolamento sociale e costruire una comunità più unita e inclusiva.

Le motivazioni della candidatura

Nel suo messaggio, Pina Bruni racconta una scelta maturata nel tempo, nata dall’ascolto e dal confronto con cittadini e realtà del territorio:

“Ho deciso di candidarmi a sindaco dopo essere stata spronata da numerosi incontri con persone che credono in un cambiamento possibile per Cutro”.

Una decisione non impulsiva, ma frutto di una riflessione profonda, alimentata anche dalla sua esperienza professionale.

L’esperienza da ostetrica al servizio della comunità

Elemento centrale della sua candidatura è il percorso umano e lavorativo. L’esperienza pluriennale come ostetrica ha permesso a Pina Bruni di entrare in contatto diretto con le fragilità e i bisogni delle persone.

Nel suo racconto emerge una forte dimensione empatica:

Ha conosciuto da vicino le difficoltà delle famiglie e delle coppie

Ha visto giovani costretti a lasciare il territorio per studio o lavoro

Ha toccato con mano la solitudine degli anziani, spesso lontani dai propri cari

Questo vissuto diventa oggi la base di una proposta politica concreta, fondata sull’ascolto e sulla vicinanza reale ai cittadini.

Un programma innovativo per il futuro di Cutro

La candidata sottolinea di avere idee chiare e un programma di governo innovativo, orientato a un cambiamento reale della città.

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Tra i punti chiave emerge la volontà di:

Introdurre un nuovo approccio amministrativo

Promuovere concretamente la parità di genere

Garantire pari opportunità per tutti i cittadini

Restituire fiducia nelle istituzioni locali

L’obiettivo è costruire una Cutro più moderna, inclusiva e capace di rispondere alle esigenze attuali.

Una lista civica libera e indipendente

Un altro aspetto centrale è la scelta di candidarsi con una lista civica, definita come aperta, libera e non condizionata.

Pina Bruni evidenzia con decisione:

Nessun legame con poteri oligarchici

Nessuna appartenenza a cordate o accordi nascosti

Massima libertà nella scelta della squadra

Una presa di posizione netta, che punta a rompere con dinamiche del passato e a proporre un modo diverso di fare politica.

“Cutro mai più da sola”: un messaggio che unisce

Lo slogan scelto non è solo comunicazione, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti. “Cutro mai più da sola” diventa un invito alla partecipazione collettiva e alla costruzione di una comunità più coesa.

In un contesto spesso segnato da difficoltà sociali ed economiche, il messaggio di Pina Bruni punta a generare empatia, fiducia e senso di appartenenza.

Una sfida che guarda al cambiamento

La candidatura di Pina Bruni a sindaco di Cutro rappresenta una sfida importante, non solo politica ma anche culturale. È il segnale di una comunità che può evolversi, valorizzando nuove prospettive e nuovi modelli di leadership.

Con un approccio umano, concreto e innovativo, la candidata si propone come punto di riferimento per chi crede in una Cutro più inclusiva, più moderna e soprattutto mai più sola.