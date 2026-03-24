Si accendono i riflettori sull’estate 2026 con uno degli appuntamenti più attesi in Calabria: il KrimiSound Festival torna protagonista a Cirò Marina con un cartellone di assoluto prestigio, pronto a richiamare pubblico da tutta la regione e non solo.
La rassegna musicale, che negli anni si è affermata come uno degli eventi di punta della stagione estiva calabrese, animerà l’Arena Saracena con quattro grandi serate all’insegna della musica italiana:
- 12 agosto: Sal Da Vinci
- 17 agosto: Alfa
- 19 agosto: Fiorella Mannoia
- 24 agosto: Claudio Baglioni
Un programma capace di unire generazioni diverse, tra grandi nomi della musica italiana e artisti amatissimi dal pubblico più giovane.
Il KrimiSound Festival si svolgerà nella suggestiva cornice dei Mercati Saraceni, luogo simbolo di Cirò Marina che coniuga cultura, spettacolo ed enogastronomia. Un contesto unico, impreziosito dalla terrazza panoramica con vista sulla costa di Punta Alice, capace di offrire al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente.
Non si tratterà soltanto di concerti, ma di veri e propri momenti da vivere, dove la musica si intreccia con il territorio, le tradizioni e le eccellenze locali, trasformando ogni serata in un’esperienza completa.
I biglietti sono già disponibili su TicketOne, sul sito Ticket Service Calabria e presso i punti vendita autorizzati.
Cirò Marina si prepara così a diventare ancora una volta il cuore pulsante dell’estate calabrese, con un festival che promette emozioni, partecipazione e spettacolo sotto le stelle.
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