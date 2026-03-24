Dal 24 al 31 marzo 2026, la città di Crotone ospiterà la terza edizione di KRIU – Krotone Identità Urbane, il progetto dedicato all’arte urbana e ai processi di rigenerazione culturale e sociale attraverso i linguaggi della contemporaneità.

Promosso all’interno di una rete di collaborazioni territoriali e culturali, KRIU si conferma un appuntamento capace di mettere in relazione arte, spazio pubblico, cittadinanza e identità locale, trasformando la città in un laboratorio aperto al confronto, alla partecipazione e alla costruzione di nuovi immaginari urbani.

Nel corso delle precedenti edizioni, il progetto ha avviato un percorso concreto sul territorio, contribuendo ad alimentare una riflessione condivisa sul ruolo dell’arte pubblica come strumento di dialogo, attivazione sociale, valorizzazione dei luoghi e sviluppo del marketing territoriale.

L’Amministrazione comunale, in sinergia con Gulìa Urbana e OSA – Operazione Street Art, prosegue infatti un articolato processo di sviluppo del quartiere 300 Alloggi, utilizzando la street art come leva di rigenerazione urbana, culturale e sociale. Un percorso che negli anni ha generato nuove forme di partecipazione e rafforzato il senso di appartenenza della comunità. In questo contesto, KRIU si inserisce come dispositivo culturale attivo, capace di accompagnare e consolidare una trasformazione già in atto, ponendo al centro la qualità dello spazio pubblico e il coinvolgimento diretto dei cittadini.

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Per l’edizione 2026, KRIU accoglierà a Crotone quattro artisti di rilievo internazionale — Alice Pasquini, Attorrep, Lidia Cao e Refreshink — che, attraverso linguaggi e sensibilità differenti, contribuiranno a scrivere un nuovo capitolo del progetto.

La terza edizione si inserisce così in un processo più ampio di costruzione culturale che guarda alla città come a un organismo vivo, in continua evoluzione, in cui i segni dell’arte diventano occasioni di incontro, riconoscimento e appartenenza. KRIU non è soltanto una rassegna di interventi artistici, ma un percorso che attiva relazioni, stimola riflessioni e propone nuove modalità di abitare e interpretare il territorio.

Il momento chiave del programma si svolgerà sabato 28 marzo in Piazza dell’Immacolata, a Crotone, con l’appuntamento pubblico “Segni e sogni urbani”, pensato come uno spazio di visione, confronto e condivisione.

La serata si aprirà alle ore 19:00 con la proiezione del film “The Art of Disobedience” by GECO.

Alle ore 21:00 seguirà il K.R.I.U. Talk – “I primi 3 anni di KRIU – Krotone Identità Urbane”, un momento di approfondimento e restituzione pubblica che vedrà la partecipazione di artisti, organizzatori e rappresentanti istituzionali, tra cui il Sindaco e il Vicesindaco di Crotone.

Sarà l’occasione per ripercorrere il cammino compiuto, riflettere sull’impatto culturale e urbano del progetto e condividere visioni e prospettive future.

A seguire, la serata proseguirà con un DJ set a cura di La Ele Dj e Piero R.

Con KRIU 2026, Crotone rinnova il proprio legame con i linguaggi dell’arte contemporanea, confermando una progettualità culturale che considera lo spazio pubblico non come semplice sfondo, ma come luogo vivo di produzione di senso, partecipazione e trasformazione.