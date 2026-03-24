Un pomeriggio all’insegna dell’inclusione, della condivisione e della sensibilizzazione. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, in programma il prossimo 1° aprile, l’associazione Voglia di Vincere – Sportello Amico Autismo promuove un evento aperto alla cittadinanza presso il Salone del Vino e del Gusto di Torre Melissa, con inizio alle ore 17:00.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Melissa e arricchita dalla partecipazione della scuola di danza di Torre Melissa, nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su un tema di grande rilevanza sociale, promuovendo una cultura dell’accoglienza e dell’inclusione. Un appuntamento pensato per tutte le età, caratterizzato da momenti di gioco, musica, balli e attività condivise.

Al centro dell’evento, il messaggio forte e chiaro che accompagna la giornata: esserci significa comprendere, abbattere le barriere e costruire insieme una società più equa e consapevole. La partecipazione diventa così un gesto concreto di vicinanza e di impegno verso le persone con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie.

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“Vincere significa non smettere mai di credere nella forza del cuore”, è lo slogan che accompagna l’iniziativa, sottolineando l’importanza della comunità e del sostegno reciproco nel superare le difficoltà.

Un’occasione per riflettere, ma anche per vivere un momento di gioia e condivisione. L’invito degli organizzatori è rivolto a tutti: partecipare significa fare la differenza.