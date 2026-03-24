CIRÒ MARINA – Notte di forte maltempo sulla città ionica, dove una violenta bomba d’acqua accompagnata da tuoni, fulmini e grandine ha interessato il territorio provocando disagi diffusi e danni in diverse zone del centro abitato.

Il temporale, abbattutosi con particolare intensità nelle ore notturne, ha causato sbalzi improvvisi di tensione elettrica, con conseguenze per numerose abitazioni e attività commerciali. Diversi cittadini segnalano infatti elettrodomestici e dispositivi elettronici danneggiati o completamente fuori uso, a causa delle variazioni della rete elettrica registrate durante il nubifragio.

Non sono mancati neppure allagamenti in varie vie della città, dove l’intensità delle precipitazioni ha messo sotto pressione il sistema di smaltimento delle acque piovane. In alcune zone si sono registrati accumuli d’acqua lungo la carreggiata e difficoltà temporanee alla circolazione.

A rendere ancora più critica la situazione è stata anche la caduta di grandine, che ha accompagnato la fase più intensa del fenomeno temporalesco, aumentando i disagi per residenti e automobilisti.

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Le immagini della perturbazione, con i violenti lampi che hanno illuminato il cielo sopra Cirò Marina, sono state documentate in un video realizzato da Ciccio Alfano, che testimonia la forza dell’evento meteorologico verificatosi durante la notte.

Si resta ora in attesa di una stima complessiva dei danni, mentre numerosi cittadini stanno verificando eventuali guasti agli impianti domestici e alle apparecchiature elettroniche colpite dagli sbalzi di corrente.