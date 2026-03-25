Calabria nella morsa del ciclone polare: freddo, piogge e venti oltre i 100 km/h

La Calabria si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di maltempo. Un ciclone polare, in arrivo sull’Italia, porterà nei prossimi giorni condizioni atmosferiche tipicamente invernali, con un brusco calo delle temperature, forti precipitazioni e venti impetuosi.

Secondo le previsioni, il peggioramento inizierà a partire da giovedì 26 marzo, quando il vortice ciclonico si estenderà rapidamente dal Nord verso il Centro-Sud, investendo in pieno anche la Calabria. Il contrasto tra l’aria gelida proveniente dal Nord Europa e le acque ancora relativamente miti del Mediterraneo darà origine a una forte instabilità atmosferica, con temporali improvvisi e rovesci intensi.

Particolarmente preoccupante sarà il vento. Le raffiche potranno superare i 100 km/h, con punte ancora più elevate soprattutto lungo le coste e nelle aree esposte. In alcune zone del Sud si potranno raggiungere anche i 130 km/h, creando possibili disagi alla circolazione e rischi per strutture e alberature.

Oltre al vento, il ciclone porterà anche un deciso calo delle temperature, con valori in picchiata e un ritorno a condizioni quasi invernali. Sui rilievi appenninici, tra Sila, Pollino e Aspromonte, sono previste nevicate anche abbondanti, con fiocchi che potrebbero scendere a quote relativamente basse per il periodo.

Il maltempo interesserà in particolare le giornate di giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, quando sono attese precipitazioni diffuse e persistenti su gran parte del territorio regionale. Le piogge potranno risultare intense, con il rischio di locali criticità idrogeologiche, soprattutto nelle aree più fragili.

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Gli esperti invitano alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo e di prestare attenzione alle comunicazioni della Protezione Civile.

Si tratta, secondo le previsioni, di uno degli episodi meteorologici più significativi di questo finale di marzo, un vero e proprio colpo di coda dell’inverno che riporta freddo e condizioni estreme proprio alle porte della primavera.