Calabria nella morsa del ciclone polare: freddo, piogge e venti oltre i 100 km/h
La Calabria si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di maltempo. Un ciclone polare, in arrivo sull’Italia, porterà nei prossimi giorni condizioni atmosferiche tipicamente invernali, con un brusco calo delle temperature, forti precipitazioni e venti impetuosi.
Secondo le previsioni, il peggioramento inizierà a partire da giovedì 26 marzo, quando il vortice ciclonico si estenderà rapidamente dal Nord verso il Centro-Sud, investendo in pieno anche la Calabria. Il contrasto tra l’aria gelida proveniente dal Nord Europa e le acque ancora relativamente miti del Mediterraneo darà origine a una forte instabilità atmosferica, con temporali improvvisi e rovesci intensi.
Particolarmente preoccupante sarà il vento. Le raffiche potranno superare i 100 km/h, con punte ancora più elevate soprattutto lungo le coste e nelle aree esposte. In alcune zone del Sud si potranno raggiungere anche i 130 km/h, creando possibili disagi alla circolazione e rischi per strutture e alberature.
Oltre al vento, il ciclone porterà anche un deciso calo delle temperature, con valori in picchiata e un ritorno a condizioni quasi invernali. Sui rilievi appenninici, tra Sila, Pollino e Aspromonte, sono previste nevicate anche abbondanti, con fiocchi che potrebbero scendere a quote relativamente basse per il periodo.
Il maltempo interesserà in particolare le giornate di giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, quando sono attese precipitazioni diffuse e persistenti su gran parte del territorio regionale. Le piogge potranno risultare intense, con il rischio di locali criticità idrogeologiche, soprattutto nelle aree più fragili.
Gli esperti invitano alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo e di prestare attenzione alle comunicazioni della Protezione Civile.
Si tratta, secondo le previsioni, di uno degli episodi meteorologici più significativi di questo finale di marzo, un vero e proprio colpo di coda dell’inverno che riporta freddo e condizioni estreme proprio alle porte della primavera.
Lascia un commento