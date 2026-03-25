Al via la raccolta alimentare solidale promossa dal Rotaract Club Crotone.

Il Rotaract Club Crotone e il Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone promuovono una raccolta alimentare solidale aperta alle scuole di ogni ordine e grado e a tutta la popolazione, con l’obiettivo di sostenere le famiglie del territorio che si trovano in condizioni di difficoltà.

L’iniziativa si svolgerà dal 16 marzo al 1° aprile e coinvolgerà attivamente tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Crotone, dando vita a una vera e propria rete solidale diffusa su tutto il territorio. Il Liceo Scientifico “Filolao” rappresenterà il centro operativo dell’iniziativa, fungendo da punto di raccolta e coordinamento per tutte le derrate alimentari.

Durante questo periodo, ogni classe raccoglierà in autonomia generi alimentari e beni di prima necessità.

Tra i prodotti maggiormente richiesti figurano uova, latte, olio e detersivi, ma saranno ben accetti anche pasta, biscotti, formaggio, carne, legumi, passata di pomodoro, prodotti a lunga conservazione e alimenti per l’infanzia.

Il 1° aprile, entro le ore 10:00, ogni scuola provvederà a consegnare quanto raccolto presso il Liceo Scientifico “Filolao”. Presso lo stesso punto di raccolta potranno conferire i beni anche i cittadini che desiderano partecipare all’iniziativa.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Successivamente, i beni saranno catalogati e destinati alla Mensa dei Poveri “Padre Pio” di Crotone, una realtà che ogni giorno offre supporto concreto a centinaia di persone.

L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere tra i più giovani i valori della solidarietà, della condivisione e dell’attenzione verso la comunità, trasformando un piccolo gesto in un grande aiuto per chi ne ha più bisogno.

Il Rotaract Club Crotone ci tiene a sottolineare che qualsiasi contributo esterno alle scuole è ben accetto, invitando anche i cittadini a partecipare attivamente all’iniziativa. L’obiettivo è quello di rafforzare l’impatto della raccolta e raggiungere un risultato condiviso di sostegno e inclusione per la comunità.

Un sentito ringraziamento va al Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone e alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Rosaria Iaccarino, per la preziosa collaborazione e la disponibilità dimostrata nella realizzazione dell’iniziativa.