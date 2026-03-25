Un momento di memoria, riconoscenza e valorizzazione del merito studentesco: si terrà lunedì 4 maggio 2026, alle ore 11:00, presso l’I.T.E. “Lucifero” di Crotone, il “Premio scolastico in memoria del Prof. Ing. Giovanni Luigi Ferraro”, a dieci anni dalla sua scomparsa (2016–2026).

L’iniziativa, promossa dal Polo Tecnico Professionale “Barlacchi – Lucifero”, rappresenta un’occasione significativa per ricordare la figura del docente, punto di riferimento umano e professionale per intere generazioni di studenti e colleghi. Un evento che unisce il valore della memoria con quello della formazione, ponendo al centro i giovani e il loro percorso di crescita.

Ad aprire la giornata saranno i saluti istituzionali del dirigente scolastico, dott. Girolamo Arcuri. Seguiranno gli interventi del sindaco di Crotone, ing. Vincenzo Voce, e dell’assessore alla Cultura, avv. Nicola Corigliano. Prevista anche la partecipazione di personalità del mondo professionale e familiare legate alla figura del docente, tra cui l’orafo Michele Affidato, l’architetto Filomena Mustacchio e l’avvocato Federico Ferraro, in rappresentanza della famiglia.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Giusy Regalino, volto noto di RTI Calabria, che accompagnerà i presenti in un percorso di riflessione e testimonianze dedicate al prof. Ferraro.

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Momento centrale della manifestazione sarà la premiazione degli studenti vincitori, simbolo concreto di un’eredità culturale che continua a vivere attraverso l’impegno e il talento delle nuove generazioni. A conclusione dell’evento è previsto un buffet conviviale.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività volte a rafforzare il legame tra scuola e territorio, nel ricordo di una figura che ha saputo lasciare un segno profondo nella comunità educativa crotonese. Un appuntamento che non è solo commemorazione, ma anche uno sguardo verso il futuro, nel nome dei valori della conoscenza, della dedizione e della passione per l’insegnamento.