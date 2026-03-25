Servizio Civile Universale 2026: opportunità per i giovani nei luoghi della cultura crotonese con il Consorzio Jobel

Scadenza domande: 8 aprile 2026

Jobel e il Museo di Pitagora si preparano ad accogliere nuovi giovani volontari grazie al Bando di Servizio Civile Universale 2026, un’importante occasione di crescita personale e professionale rivolta ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 28 anni.

E’ attivato il progetto nei luoghi della cultura del territorio crotonese, offrendo ai partecipanti l’opportunità di contribuire concretamente alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Il bando nazionale prevede una durata di12 mesi e un impegno medio di circa 25 ore settimanali .

Ai volontari è riconosciuto un assegno mensile di circa 519 euro, oltre alla certificazione delle competenze e a percorsi di orientamento al lavoro .

Come partecipare

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata (DOL), accessibile con SPID, entro e non oltre le ore 14:00 dell’8 aprile 2026 .

Un’occasione per i giovani del territorio

I progetti promossi con il Consorzio Jobel rappresentano un’occasione concreta per:

-rafforzare l’offerta culturale locale

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-coinvolgere attivamente i giovani

-promuovere i luoghi della cultura crotonese

-creare nuove competenze e opportunità occupazionali

Il Servizio Civile Universale si conferma così uno strumento strategico per coniugare impegno civico, formazione e sviluppo territoriale.

Invito alla partecipazione

Tutti i giovani interessati sono invitati a informarsi e candidarsi entro la scadenza prevista, cogliendo un’esperienza che può rappresentare un primo passo significativo nel proprio percorso umano e professionale.