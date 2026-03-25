Nasce “Terre dei Tre Borghi”, un progetto multimediale alla riscoperta di Caccuri, Castelsilano e Santa Severina

L’iniziativa è inserita nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – Linea d’intervento B Rigenerazione Culturale e Sociale dei Borghi Storici

Esistono luoghi in cui ogni pietra, levigata dal passaggio dei secoli e dalle mani di antiche generazioni, sembra custodire un segreto che attende soltanto l’orecchio giusto per essere svelato. È in un lembo di terra calabrese, sospeso tra l’asperità delle rocce e la dolcezza di orizzonti che mozzano il fiato, che prende vita “Terre dei Tre Borghi”: un progetto multimediale e, al contempo, un atto d’amore verso le proprie radici che punta a trasformarsi in una sfida tecnologica e culturale di valore.

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Caccuri, Castelsilano e Santa Severina non sono semplicemente coordinate su una mappa della provincia di Crotone; sono tre scrigni d’identità dove il tempo ha deciso di rallentare, permettendo alla bellezza di sedimentarsi e restare intatta. Qui, dove il passato non è un fardello ma una linfa vitale, il progetto promosso dall’Accademia dei Caccuriani e da Sabir si pone l’obiettivo di tradurre le peculiarità dei borghi storici nel linguaggio universale della modernità. L’intervento si inserisce nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi (M1C3) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – Linea d’intervento B Rigenerazione Culturale e Sociale dei Borghi Storici.

Il progetto non si limita a preservare, ma sceglie di raccontare. Il cuore pulsante dell’operazione è la creazione di una vasta architettura multimediale: una serie di video documentari, reportage d’autore e interviste intime che scaveranno nelle pieghe di questi borghi. Le telecamere non si fermeranno alla superficie dei monumenti, ma cercheranno i volti, le tradizioni vive e le storie di chi abita questi spazi, evidenziando come gli investimenti del Ministero della Cultura stiano concretamente ridando fiato a comunità che rifiutano l’oblio.

Questa imponente produzione editoriale troverà casa sia sui canali televisivi tradizionali che nelle piazze digitali più frequentate. Da Instagram a TikTok, passando per Facebook, “Terre dei Tre Borghi” con le sue pagine ufficiali già attive diventerà una narrazione diffusa, fatta di storie quotidiane, post evocativi e video capaci di toccare le corde dell’emozione anche attraverso lo schermo di uno smartphone. L’obiettivo è ambizioso: dare vita a una guida multimediale, uno strumento che permetta al viaggiatore contemporaneo – quello che cerca l’anima dei luoghi e non solo la loro estetica – di orientarsi tra i tesori di Caccuri, i profili di Castelsilano e le maestose architetture di Santa Severina.

È un viaggio teso a proiettarsi verso il futuro, una scommessa sulla capacità di una terra di restare fedele a se stessa pur abbracciando il cambiamento. Perché “Terre dei Tre Borghi” è, in ultima analisi, l’invito a continuare a stupirsi di fronte alla semplicità di una realtà che si risveglia, alla maestosità di un panorama che parla dritto al cuore e alla forza di una tradizione che, invece di svanire, sceglie di diventare digitale per restare eterna. In questo angolo di mondo, la storia non viene solo ricordata: viene convintamente vissuta.