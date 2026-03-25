Torna l’allarme truffe legate alla tessera sanitaria, con la diffusione di email fraudolente che invitano i cittadini a procedere al rinnovo del documento attraverso link ingannevoli. Un raggiro sempre più diffuso che punta a sottrarre dati personali e informazioni bancarie.

Secondo quanto segnalato, i messaggi – apparentemente inviati da enti ufficiali – comunicano la presunta scadenza della tessera sanitaria e invitano l’utente a cliccare su un collegamento per aggiornare i propri dati. Una volta aperta la pagina, però, si viene indirizzati su siti falsi, costruiti per imitare quelli istituzionali, dove vengono richieste informazioni sensibili come codice fiscale, dati anagrafici e coordinate bancarie.

Si tratta di un classico caso di phishing, una tecnica utilizzata dai truffatori per carpire informazioni personali sfruttando la fiducia degli utenti. Le autorità ricordano che nessun ente pubblico richiede dati riservati tramite email o SMS, né tantomeno invita a effettuare pagamenti online per il rinnovo della tessera sanitaria.

Gli esperti raccomandano la massima attenzione: è fondamentale non cliccare su link sospetti, verificare sempre il mittente e, in caso di dubbio, rivolgersi direttamente ai canali ufficiali. Inoltre, è consigliabile segnalare eventuali tentativi di truffa alla Polizia Postale.

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Il fenomeno si inserisce in un quadro più ampio di frodi digitali in aumento, che colpiscono soprattutto gli utenti meno esperti. La prevenzione resta l’arma più efficace: informarsi e riconoscere i segnali di una possibile truffa può evitare conseguenze anche gravi.

Un invito, dunque, alla prudenza: dietro una semplice email può nascondersi un tentativo ben orchestrato di furto di identità e di denaro.