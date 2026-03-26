[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Nei giorni di sabato e domenica del 21 e 22 marzo il settore Scherma dell’Accademia Karate Crotone (AKC) ha fatto il suo esordio nella scherma olimpica nella specialità “Spada”. La manifestazione svoltasi a Lamezia Terme presso il l’impianto sportivo del Circolo Scherma “Arpaia”, ha visto la presenza del fior fiore della scherma calabrese suddivisi nelle classi Cadetti, Giovani e Assoluti che si sono confrontati per guadagnarsi un posto alle finali nazionali della Federazione Italiana Scherma(F.I.S.). Sotto la supervisione del Delegato Regionale Calabria Francesco Perri, gli atleti sono stati distribuiti su sei pedane dove a iniziare il percorso è stata la categoria Assoluti in gara sabato. I crotonesi Emanuel Lo Iacono e Simone Paturzo dell’AKC, per la prima volta, si sono misurati in “assalti” con all’attivo diverse “stoccate” messe a segno, cosa che ha fatto piacere al M° Raffaele Perri. Purtroppo per i rappresentanti dell’AKC, la classe assoluta si è conclusa nei gironi di qualificazione.

La giornata di domenica mattina ha visto in pedana, nella classe cadette, Priscilla Panunzio che ha disputato la competizione con molta grinta e destrezza mettendo un po’ in difficoltà atlete più esperte ma fermandosi anche lei nei gironi di qualificazione. Nel pomeriggio spazio ai “Giovani” dove ancora una volta, rientrando anche nella fascia di questa classe, ha gareggiato Priscilla Panunzio nel femminile dove forte dell’esperienza del giorno precedente, si è aggiudicata qualche incontro superando i gironi qualificandosi e perdendo però nella eliminazione diretta. Anche Simone Paturzo ha detto la sua, questa volta aggiudicandosi anche lui qualche incontro accedendo alle eliminatorie dirette dove ha perso di misura. Sono soddisfatto – ha detto il direttore Tecnico Rafaele Perri– ho visto e apprezzato subito la voglia e, soprattutto, la predisposizione a questa disciplina forse perché avvantaggiati dalla similitudine col Karate. Con oggi ci siamo resi conto che siamo sulla buona strada dato i tempi brevissimi – sottolinea Luigi Migliarese, caposezione Scherma dell’AKC- ma dobbiamo lavorare ancora molto. Ovviamente il livello alto degli avversari l’ha fatta da padrone ma la cosa che maggiormente ci ha fatto piacere è che tutti: Atleti, Tecnici e Dirigenti sono stati disponibili, gentili e comprensivi mettendoci a nostro agio in questa nostra prima esperienza. Nell’arco della manifestazione il Delegato Regionale Francesco Perri ha consegnato il gagliardetto della Federazione Italiana Scherma al Presidente AKC Crotone Enzo Migliarese in segno di benvenuto e per l’esordio ufficiale della sezione Scherma della storica Accademia crotonese ai campionati agonistici ufficiali di scherma.