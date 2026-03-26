Settimana intensa e carica di aspettative per l’Accademia Karate Crotone, che si prepara a vivere uno degli appuntamenti più importanti della stagione sportiva: la finale nazionale del Campionato Italiano assoluti di karate, specialità kumite, ovvero il combattimento a contatto controllato.

Un traguardo prestigioso che vede protagonista il trio composto da Antonio Oliverio, Simone Paturzo e Alessandro Cafarda, qualificatisi con merito al termine delle recenti selezioni. Gli atleti pitagorici, pronti a partire alla volta di Ostia Lido, rappresenteranno la città di Crotone in una competizione che racchiude il massimo livello del karate sportivo italiano.

A sottolineare l’importanza dell’evento è il Maestro Rosario Stefanizzi, Direttore Tecnico Karate dell’Accademia, che evidenzia l’impegno e la determinazione dei suoi atleti: un percorso costruito con sacrificio, allenamenti intensi e una crescita costante che oggi li porta a confrontarsi con i migliori interpreti della disciplina a livello nazionale.

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Insieme a loro, a guidare la spedizione, ci sarà il coach Luigi Migliarese, figura di riferimento fondamentale per la preparazione tecnica e mentale degli atleti, chiamati ora a dare il massimo in una competizione di altissimo profilo.

Dall’intera società sportiva arriva un forte messaggio di sostegno. Il Maestro Enzo Migliarese e tutto il Consiglio Direttivo dell’Accademia Karate Crotone hanno voluto rivolgere un sentito in bocca al lupo a tutti i partecipanti e, in particolare, ai propri atleti, certi che sapranno affrontare questa sfida con determinazione, spirito sportivo e grande orgoglio.

La città di Crotone guarda con entusiasmo a questo importante appuntamento, pronta a sostenere i suoi rappresentanti in una sfida che non è solo sportiva, ma anche simbolo di impegno, passione e crescita per tutto il movimento locale.