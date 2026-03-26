Nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di oggi, 26 marzo, e per domani 27 marzo. Il bollettino ufficiale segnala condizioni di criticità diffuse su tutto il territorio calabrese, con particolare attenzione anche per il Crotonese, interessato da fenomeni meteorologici potenzialmente intensi.

Secondo quanto riportato nel messaggio di allertamento unificato, sono previste precipitazioni anche a carattere temporalesco, accompagnate da venti di burrasca a prevalente componente nord-occidentale, con raffiche fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte .

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, nella giornata di oggi alcune zone risultano in livello di allerta gialla, mentre altre restano in verde. Tuttavia, per la giornata di domani l’intero territorio regionale, compreso il Crotonese, sarà interessato da un livello di criticità gialla per temporali e rischio idraulico .

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Il quadro meteorologico potrebbe evolvere rapidamente: non si escludono infatti fenomeni temporaleschi anche intensi, con possibilità di nubifragi persistenti e conseguenti criticità, come allagamenti ed esondazioni, soprattutto in prossimità dei corsi d’acqua più rilevanti.

Le autorità raccomandano massima prudenza, invitando enti locali e cittadini ad attenersi alle indicazioni della Protezione Civile e ad attivare, ove necessario, le misure previste dai piani di emergenza comunali.

Una situazione da monitorare con attenzione nelle prossime ore, soprattutto nelle aree costiere e nei centri urbani, dove vento e pioggia potrebbero causare disagi alla circolazione e danni.