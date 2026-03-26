ANDI Crotone: il Dott. Roberto Lucà riconfermato alla guida dell’Associazione

Il Presidente traccia il bilancio del primo mandato e guarda al futuro insieme al direttivo: “Continuità, formazione e tutela sindacale al centro della nostra missione”.

CROTONE – Si è concluso il rinnovo degli organi provinciali della sezione di Crotone dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI). Il voto ha sancito la piena fiducia nel lavoro svolto negli ultimi anni, portando alla riconferma del Dott. Roberto Lucà alla presidenza per il prossimo quadriennio.

Un bilancio positivo

Il primo mandato, durato quattro anni, ha visto l’Associazione crescere e consolidarsi sul territorio crotonese. “Abbiamo lavorato intensamente per supportare i colleghi nelle diverse esigenze sindacali”, ha commentato il Presidente Lucà. “Ma il nostro impegno si è concentrato molto anche sull’aggiornamento professionale: grazie a numerosi incontri culturali residenziali, siamo riusciti a garantire ai soci un’offerta formativa di alto livello, permettendo l’erogazione di molti crediti ECM direttamente in sede”.

La forza della squadra

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La riconferma di Lucà non è un caso isolato, ma riflette la compattezza di un gruppo dirigente che ha dimostrato affiatamento e visione. Al fianco del Presidente, è stato infatti riconfermato il direttivo uscente: la Dott.ssa Claudia Cuzzocrea nel ruolo di Vicepresidente, il Dott. Antonio Iona Segratario Culturale, Dott. Nicodemo Masotta come Segretario Sindacale, il Dott. Caccia Michele ner ruolo di Segretario Provinciale e il Dott. Francesco Domenico Marrazzo nel ruolo di Tesoriere. La squadra si completa con l’elezione dei nuovi consiglieri, il Dott. Parisi Alessandro e il Dott. Vona Francesco e la conferma del Dott. Francesco Aracri e il Dott. Giuseppe Sasso.

Obiettivi per il futuro

“Non sarà facile bissare i successi e i numeri del primo mandato”, ammette con umiltà il Dott. Lucà, “ma la forza di questa squadra risiede nella sinergia. Lavoreremo con lo stesso entusiasmo e lo stesso spirito di collaborazione che ci ha contraddistinto finora. L’obiettivo è continuare a essere il punto di riferimento per gli odontoiatri del territorio, rafforzando la tutela della professione e la qualità delle prestazioni rivolte ai cittadini”.

Con questa squadra rinnovata ma nel segno della continuità, ANDI Crotone si prepara ad affrontare le sfide del prossimo quadriennio, mettendo sempre al primo posto la dignità professionale e la salute orale della comunità.