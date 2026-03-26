Un riconoscimento importante per il territorio crotonese e, in particolare, per la comunità di Cirò Marina. Attilio Malena è stato nominato Coordinatore nazionale delle politiche giovanili del movimento Libertà è Democrazia, formazione politica di recente costituzione che si ispira ai principi della Dottrina sociale della Chiesa.

La nomina è arrivata nel corso del Direttivo nazionale del partito, presieduto dal segretario politico Giancarlo Affatato, che ha voluto sottolineare il valore del lavoro svolto da Malena negli anni. Nel comunicato ufficiale si evidenzia come la scelta rappresenti «il giusto riconoscimento» per l’impegno dimostrato, le competenze professionali e la costante disponibilità al servizio dell’organizzazione.

Giornalista pubblicista e direttore di testate giornalistiche tra radio e televisione, Malena ha maturato un’esperienza significativa nel campo della comunicazione e dell’informazione, elementi che hanno contribuito a rafforzarne il profilo anche all’interno del partito. La sua nomina si inserisce in una strategia più ampia volta a valorizzare il ruolo delle nuove generazioni nella costruzione dell’identità politica di Libertà è Democrazia su scala nazionale.

L’obiettivo dichiarato è quello di dare maggiore centralità ai giovani, favorendo politiche capaci di intercettarne esigenze e aspirazioni, in un momento storico in cui il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni rappresenta una sfida cruciale per il sistema politico italiano.

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«Buon lavoro Malena e avanti insieme», conclude il messaggio del segretario Affatato, rilanciando l’impegno del partito verso un percorso di crescita e radicamento sul territorio nazionale.

La nomina di Attilio Malena rappresenta dunque non solo un traguardo personale, ma anche un segnale di attenzione verso il territorio calabrese, che continua a esprimere figure capaci di assumere ruoli di rilievo nel panorama politico nazionale.