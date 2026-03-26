La Regione Calabria rafforza il proprio impegno nella promozione della cultura della prevenzione con “Scuola di Protezione Civile”, il progetto promosso dal Dipartimento Protezione civile e rivolto al mondo della scuola, con l’obiettivo di accompagnare studenti e docenti in un percorso di conoscenza dei rischi naturali e di educazione a comportamenti consapevoli. L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di azione attraverso il quale la Giunta regionale sta investendo nel rafforzamento del sistema di protezione civile, intervenendo sia sul versante della previsione dei fenomeni e della capacità operativa in emergenza, sia sul terreno della prevenzione e della formazione. Il progetto, realizzato con il supporto scientifico dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nasce dalla consapevolezza che la sicurezza non riguarda solo le emergenze, ma si costruisce nella quotidianità.

«Con questo progetto – dichiara l’assessore all’Istruzione Eulalia Micheli – la Regione investe 2 milioni di euro per rafforzare l’offerta educativa e sostenere le scuole nella diffusione della cultura della prevenzione. Un’iniziativa che mette a disposizione delle scuole strumenti concreti e supporta il lavoro dei docenti, favorendo percorsi formativi più vicini ai bisogni dei territori, oggi sempre più esposti ai rischi naturali. Investire su questi percorsi significa contribuire alla crescita di studenti e cittadini più consapevoli e preparati».

Destinatari dell’iniziativa sono i docenti e, attraverso di loro, gli studenti delle classi della scuola primaria, a partire dalla terza, e della scuola secondaria di primo grado, mentre è in corso l’estensione del percorso anche agli altri gradi scolastici.

«È fondamentale iniziare già in età scolare – spiega Domenico Costarella, direttore generale della Protezione civile regionale – perché si tratta di una fase in cui i ragazzi sviluppano il rapporto con le informazioni e con le nuove tecnologie. Il nostro compito è accompagnarli in questo percorso, aiutandoli a comprendere il significato delle allerte e, soprattutto, i comportamenti da adottare durante gli eventi».

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Cuore del programma è il nuovo portale “Scuola di Protezione Civile”, attraverso il quale i docenti potranno accedere a percorsi strutturati, contenuti didattici, moduli interattivi e ambienti immersivi, pensati per accompagnare concretamente l’attività in classe. Il portale, in una prima articolazione, prevede un percorso strutturato su tre aree tematiche: rischio, terremoto e alluvione, in modalità di erogazione flessibile, per consentire agli insegnanti di utilizzare singoli contenuti o approfondimenti, in base alle esigenze didattiche e al tempo disponibile. Il modello proposto punta inoltre a valorizzare il lavoro svolto dalle scuole. I docenti, una volta conclusa l’attività, potranno restituire materiali ed elaborati attraverso la piattaforma, contribuendo così ad arricchire progressivamente il patrimonio di contenuti condivisi del portale. È inoltre in corso un’interlocuzione con l’Ufficio scolastico regionale per il riconoscimento del percorso nell’ambito delle attività formative dei docenti e delle ore dedicate all’educazione civica.

Con “Scuola di Protezione Civile” la Regione Calabria intende promuovere una prevenzione sempre più diffusa e partecipata, fondata sulla conoscenza, sulla responsabilità individuale e collettiva e sulla costruzione di comunità più consapevoli e preparate a considerare le emergenze non più un fatto straordinario, ma parte della nuova normalità con cui i territori sono chiamati a confrontarsi.