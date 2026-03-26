Hanno preso il via, questa mattina, con la consegna ufficiale alla ditta esecutrice i lavori per la realizzazione di venti alloggi in via Nigro, nel quartiere S. Francesco, nell’ambito del programma Agenda Urbana.

L’intervento segna un passo concreto verso il recupero di un immobile da tempo in disuso e la sua restituzione alla comunità.

L’edificio, inutilizzato da oltre un decennio, sarà oggetto di una completa riqualificazione finalizzata alla creazione di 20 alloggi destinati a nuclei familiari in condizioni di fragilità abitativa.

L’investimento complessivo, pari a € 1.875.800,00, punta ad ampliare l’offerta abitativa e dei servizi, contribuendo alla riduzione del disagio abitativo e promuovendo nuovi modelli sociali basati su inclusione, sostenibilità e canoni accessibili.

Il progetto prevede una profonda riorganizzazione degli spazi interni, il consolidamento strutturale dell’edificio e la riqualificazione delle aree comuni, con l’obiettivo di garantire standard abitativi moderni e adeguati.

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Particolare attenzione sarà riservata all’adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

“Ancora un cantiere avviato in città. Nello specifico quello di oggi rappresenta un risultato importante per la nostra comunità. Dalla fase progettuale si passa a quella operativa, dando concretezza a un intervento atteso che consentirà di offrire nuove opportunità abitative a famiglie in difficoltà. È un segnale chiaro dell’impegno dell’Amministrazione nel contrastare il disagio abitativo e nel promuovere una città più equa e inclusiva” ha dichiarato il sindaco Voce.

“Questo ulteriore progetto si inserisce nel programma dell’amministrazione per la rigenerazione urbana dei nostri quartieri. Il recupero dell’immobile di via Nigro si inserisce in una più ampia strategia di trasformazione urbana che comprende anche i progetti messi in campo per i quartieri di Acquabona e Fondo Gesù. Questo intervento non è solo edilizia: è un impegno concreto per le famiglie, per la coesione sociale e per una città che vuole crescere in modo inclusivo. Trasformeremo un edificio oggi in disuso in un luogo capace di offrire casa, stabilità e nuove opportunità alle famiglie.” dichiara l’assessore all’Urbanistica Giovanni Greco.