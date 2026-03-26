Il Comitato Provinciale di Crotone dell’A.N.S.Me.S. (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del Comitato Italiano Paraolimpico), presieduto da Sergio Contarino, comunica l’avvio dell’edizione 2026 del Premio Fair Play “Romeo Fauci”, iniziativa annuale dedicata alla promozione dei valori dello sport nel territorio provinciale.

Il Premio, istituito in memoria di Romeo Fauci, storico dirigente sportivo che ha rappresentato un punto di riferimento per lo sport e per i suoi valori più autentici nel territorio, è finalizzato a riconoscere atleti e realtà locali che si siano distinti per risultati sportivi, correttezza e impegno nella diffusione dei principi educativi dello sport.

Per l’edizione 2026 sono confermate le due sezioni storiche. Il Premio “Fair Play” è assegnato per atti esemplari di correttezza e lealtà sportiva e per comportamenti che incarnano i valori dello sport anche fuori dal campo. Il Premio “Meriti Sportivi” è destinato ad atleti che abbiano ottenuto risultati sportivi di rilievo mantenendo valori etici e contribuendo a diffondere un’immagine positiva dello sport.

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È inoltre istituita, a partire da quest’anno, la nuova sezione “Scuola e Sport”, rivolta agli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado e ai Docenti che abbiano promosso progetti sportivi ed educativi in collaborazione con Enti o Federazioni, nonché agli studenti-atleti che abbiano conseguito risultati sportivi rilevanti nel corso del 2025.

La comunicazione ufficiale e la modulistica per la presentazione delle candidature sono state inviate alle Associazioni e Società Sportive, ai Delegati Provinciali delle Federazioni Sportive e agli Istituti scolastici superiori della provincia.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Crotone tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno 2026.