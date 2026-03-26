Crotone, viola ripetutamente il divieto di avvicinamento alle persone offese: 58enne arrestato e trasferito in carcere

Carabinieri della Stazione di Crotone hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo di 58 anni, residente in città, per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato emesso dall’Autorità giudiziaria in seguito alle ripetute violazioni del divieto di avvicinamento alla persona offesa, misura a cui l’indagato era già sottoposto.

Secondo quanto emerso, l’uomo era destinatario di un provvedimento che prevedeva anche l’utilizzo del braccialetto elettronico. Tuttavia, avrebbe più volte disatteso le prescrizioni imposte dal giudice, rendendosi responsabile di comportamenti contrari agli obblighi stabiliti. Le numerose segnalazioni e i ripetuti interventi dei militari hanno permesso di documentare le violazioni, portando così alla richiesta di un inasprimento della misura.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’intervento rientra nell’ambito delle attività quotidiane di controllo del territorio svolte dall’Arma dei Carabinieri e conferma l’impegno del Comando Provinciale di Crotone nel contrasto ai reati contro la persona. Particolare attenzione viene dedicata ai casi di violenza domestica, di genere e agli atti persecutori, grazie a una stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, per assicurare interventi rapidi ed efficaci a tutela delle vittime.