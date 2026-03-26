La Banca d’Italia e la Guardia di Finanza hanno siglato un accordo di collaborazione in materia di cybersicurezza che mira a rafforzare l’efficacia delle azioni di prevenzione e protezione dagli attacchi informatici, valorizzando le competenze e le capacità delle due istituzioni.

L’accordo – sottoscritto dal Direttore Generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, e dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, Gen. D. Giuseppe Arbore – prevede lo scambio di informazioni finalizzate a prevenire e contrastare incidenti informatici che riguardano gli ambiti di interesse delle rispettive Istituzioni, anche attraverso la definizione di campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di cybersecurity.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’intesa prevede, inoltre, la condivisione di report informativi relativi a tecniche, tattiche e procedure di attacco o tecnologie di prevenzione e protezione dalle minacce cyber. È altresì prevista la partecipazione di rappresentanti di ciascuna Istituzione alle attività formative e agli eventi di reciproco interesse, finalizzati allo sviluppo di competenze specialistiche in materia di evoluzione dei rischi informatici e delle connesse attività di prevenzione e contrasto.