Un evento di forte impatto emotivo e spirituale si prepara a coinvolgere la comunità di Casabona. Domenica 29 aprile 2026, alle ore 20:00, andrà in scena “Passio Christi”, una suggestiva rievocazione della Passione di Cristo che unisce fede, tradizione e partecipazione popolare.

L’iniziativa, che si inserisce nel solco delle manifestazioni religiose più sentite del territorio, vedrà la partecipazione di numerosi figuranti e volontari locali, impegnati a dare vita ai momenti più significativi della Passione. Un lavoro corale che coinvolge l’intera comunità, trasformando l’evento in un’occasione di condivisione e identità culturale.

“Passio Christi” non è solo una rappresentazione teatrale, ma un vero e proprio percorso di riflessione spirituale, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico attraverso scene di grande intensità. L’ambientazione, i costumi e la partecipazione attiva dei cittadini contribuiscono a rendere la manifestazione particolarmente autentica e partecipata.

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L’evento rappresenta anche un’importante opportunità di valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio culturale del territorio, attirando ogni anno numerosi spettatori e fedeli.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza e i visitatori a partecipare a questo momento unico, che coniuga fede, cultura e comunità, offrendo un’esperienza intensa e significativa nel cuore della Calabria.