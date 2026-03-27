Il Consiglio comunale di Crotone torna a riunirsi per affrontare uno dei temi più rilevanti per lo sviluppo urbanistico del territorio: il Piano Strutturale Comunale (PSC). La seduta, convocata in sessione ordinaria e in forma pubblica, rappresenta un passaggio fondamentale per l’analisi delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni, con particolare attenzione agli aspetti ambientali e alla pianificazione futura della città.

L’appuntamento istituzionale si terrà presso la Sala Consiliare “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” e vedrà la partecipazione dei consiglieri comunali chiamati a esprimersi su un punto strategico per la crescita e la programmazione territoriale di Crotone. Il PSC, infatti, costituisce lo strumento principale per definire le linee guida dello sviluppo urbano, con implicazioni dirette su ambiente, infrastrutture e qualità della vita dei cittadini.

Di seguito il testo ufficiale della convocazione:

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Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’articolo 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” , in 1a convocazione per giorno 02 aprile 2026, alle ore 09:00 e, ove occorra, in 2a convocazione per giorno 03 aprile 2026, alle ore 09:00, presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente Ordine del Giorno: