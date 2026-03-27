Disuguaglianze e giustizia fiscale: a Crotone la presentazione del volume “Ricchezza privata e miseria pubblica. Questione fiscale e disuguaglianze”

Crotone, 26 marzo 2026 – Un momento di confronto pubblico su uno dei temi più urgenti del dibattito contemporaneo: le disuguaglianze economiche e il ruolo delle politiche fiscali nella loro produzione e nel loro contrasto. È questo il cuore dell’iniziativa promossa da Arci Crotone, in programma venerdì 27 marzo alle ore 17:00 presso il Circolo Arci “Gli spalatori di nuvole” (Via Francesco Cilea, 11).

Al centro dell’incontro la presentazione del volume “Ricchezza privata e miseria pubblica. Questione fiscale e disuguaglianze”, un lavoro che offre strumenti di analisi e riflessione su un nodo cruciale per la tenuta democratica e sociale del Paese: il rapporto tra concentrazione della ricchezza, qualità dei servizi pubblici e giustizia fiscale.

Attraverso il contributo di studiosi e protagonisti del dibattito pubblico, l’iniziativa si propone di stimolare una discussione ampia e partecipata, capace di connettere dimensione locale e scenari globali, mettendo al centro le ricadute concrete delle scelte economiche sulla vita delle persone.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Interverranno Gaetano Lamanna, Luigi Li Gotti, Filippo Sestito, Nico Stumpo, Elisabetta Barbuto e Pasquale Tridico. A moderare l’incontro sarà Anna Corrado.

L’appuntamento sarà introdotto dalla proiezione del film “La via della terra”, prodotto da Antonio Grimandi, che ripercorre le vicende della riforma agraria in Italia e le sue conseguenze in termini di trasformazioni sociali e migrazioni, offrendo una chiave di lettura storica utile a comprendere le disuguaglianze contemporanee.

«Promuovere spazi di confronto pubblico su questi temi – sottolinea Arci Crotone – significa contribuire a costruire consapevolezza e partecipazione, elementi indispensabili per affrontare le sfide sociali ed economiche del presente. La riflessione sulla giustizia fiscale e sulle disuguaglianze non può essere confinata agli ambiti specialistici, ma deve tornare al centro del dibattito pubblico e civile».