Crotone: la Polizia di Stato sottopone a D.A.S.P.O. un tifoso del Crotone calcio

La Polizia di Stato ha emesso un provvedimento di Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni Sportive (c.d. D.A.SPO.) nei confronti di un tifoso crotonese, in relazione ai fatti verificatisi in occasione dell’incontro di calcio F.C. Crotone – U.S. Salernitana, gara valevole per il campionato di calcio di Lega Pro Girone C, disputatasi il 15 marzo 2026 presso lo stadio “E. Scida” di Crotone.

Durante le concitate fasi finali della partita, un calciatore della squadra ospite, nei pressi della panchina, è stato colpito da uno sputo proveniente dalla tribuna, posta a pochi metri di distanza dal terreno da gioco. Nell’immediatezza, a causa dell’elevata presenza di spettatori, non è stato possibile individuare il responsabile del gesto incivile.

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La successiva attività investigativa svolta dalla D.I.G.O.S. della Questura di Crotone, con il supporto della Polizia Scientifica che ha visionato le immagini di video sorveglianza, ha consentito di identificare il soggetto, resosi responsabile dei fatti, in un 27enne crotonese. L’uomo, subito dopo aver posto in essere l’atto incivile, si è allontanato repentinamente, confondendosi tra gli altri spettatori, risalendo rapidamente le gradinate della tribuna.

La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Crotone ha curato l’istruttoria per l’emissione del provvedimento, disponendo nei confronti del soggetto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un periodo di un anno. Il D.a.s.p.o. è una misura afflittiva che prevede il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento degli incontri di calcio.

L’attività di prevenzione si inquadra in un più ampio e complesso piano varato dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, nella sua veste di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, volto a garantire la sicurezza negli stadi e a consentire alla comunità di assistere agli eventi sportivi in un clima sereno e in una cornice di sicurezza efficiente.