Numerosissimi i contributi che accompagnano il volume : dalla Prefazione del Cardinale Coccopalmerio e del Sottosegretario agli Interno On.Ferro, ai contributi dell’arcivescovo Mons. Caiazzo ad Adriana Pannitteri del TG2 Storie; dal Vicepresidente della Regione Calabria on. Mancuso al Sindaco di Crotone Voce, al Maestro Affidato e la magistratura.

La nuova pubblicazione di Federico Ferraro, “Orientarsi nel presente. Antologia sociale di attualità, diritto e storia” è il volume che verrà presentato pubblicamente nelle prossime settimane.

In questa quinta pubblicazione l’autore ha cercato di approfondire temi diversi tra loro, e legati all’attualità, alla storia e al diritto, in base all’esperienza di studio e di lavoro, di cui si è occupato in questi ultimi anni. Gli argomenti trattati fanno parte di aspetti che si integrano a vicenda e caratterizzano il periodo storico che stiamo vivendo: è importante il focus sul mondo carcere, che ha visto impegnato l’avv. Ferraro, già Garante comunale per i diritti dei detenuti, per ben due mandati istituzionali.

Seguono alcuni articoli che riguardano particolari aspetti giuridici del diritto internazionale, sui generis, spesso non approfonditi: le discriminazioni di genere all’interno delle case reali oppure l’abolizione della Corte pontificia e l’istituzione della Prefettura della Casa Pontificia.

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Un’ altra sezione è dedicata ai soggetti del diritto internazionale conosciuti come “micro-Stati” e “micro-Nazioni” ed alle forme di governo particolari nel panorama della Comunità internazionale. Una parte importante del volume è dedicata, poi, a questioni giuridiche “calde”, che hanno appassionato e appassionano, tutt’oggi, gran parte dell’opinione pubblica: i femminicidi e il movente culturale nella commissione dei reati, o ancora il diritto alla vendetta privata.

Il volume contiene anche un approfondimento su alcune questioni relative ai diritti fondamentali della persona umana: in particolare al diritto alla libertà religiosa ed alle sue violazioni. Infine, vi è una parte del volume dedicata al futuro, con particolare attenzione alle scuole, come strumento di lotta alle intolleranze.

Nel volume, si trova, infine, una parte più squisitamente territoriale, legata alla Regione Calabria ed in particolare alla Città di Crotone, che, sin dalla diffusione del Cristianesimo è divenuta “Città mariana”, consacrata a Maria Santissima di Capo Colonna. E’ un omaggio di Federico Ferraro al mondo storico – culturale al quale è legato da oltre vent’anni, ed attualmente come priore della Confraternita della B.V. Maria di Capo Colonna.

Numerose sono state le eminenti personalità nazionali e locali che hanno offerto un proprio contributo contenutistico al volume : le prefazioni sono state curate da Sua Eminenza Rev.ma Card. Francesco Coccopalmerio – Presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, e dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno On. Wanda Ferro; le presentazioni a cura di S.E.R. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo Arcivescovo – Vescovo di Cesena, del Vicepresidente della Regione Calabria, On.le Filippo Mancuso e del Sindaco di Crotone ing. Vincenzo Voce.

Completano l’opera alcuni inviti alla lettura e commenti tecnici: dalla giornalista RAI d.ssa Adriana Pannitteri, che cura attualmente la nota rubrica di Tg2 Storie; il Maestro Orafo Michele Affidato; la giornalista professionista Giusy Regalino della storica emittente RTI Calabria. Il mondo dell’associazionismo e del volontariato, cari all’Autore hanno offerto anche importanti spunti di riflessione e sul fare contro , attraverso i contributi della dott.ssa Simona Agostini – Presidente Pleiade International Award, del regista Ennio Coccia e dei dott. Mario Franzin e Ciro A. Borrelli

E’ presente nel testo di Ferraro, infine un importante contributo del mondo della magistratura togata e non , attraverso il dott. Andrea Giordano, magistrato, Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della Salute e già Vice Capo Gabinetto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Giudice del Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C. e già Avvocato dello Stato; il dott. Antonio Mazza G.O.P. presso il Tribunale di Crotone. Il mondo accademico non ha fatto mancare la sua partecipazione al libro di Federico Ferraro, attraverso il prof. Mario Trapani Ordinario fuori ruolo di Diritto penale presso l’Università degli Studi Roma Tre, il direttore dell’ Università Niccolò Cusano Crotone il cav. dr. Leonardo Maria Rocca, l’avv. Andrea Nisticò Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche e Politiche.