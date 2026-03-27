Trattori agricoli: al via il bando ISMEA da 10 milioni per sicurezza e ammodernamento

Roma, 26 marzo 2026 – È pubblicato da oggi sulla pagina di ISMEA il bando per il finanziamento di interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli e forestali, in attuazione dell’Accordo di cooperazione sottoscritto il 9 dicembre 2025 con il Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, l’ INAIL e il CREA.

Il portale, per caricare le domande, sarà aperto il 15 aprile e rimarrà disponibile per le pre-convalida fino il 15 maggio, mentre sarà possibile presentare le domande dal 19 maggio al 29 maggio.

L’iniziativa rappresenta il primo strumento operativo previsto dall’intesa istituzionale e dà concreta attuazione agli obiettivi condivisi di riduzione degli infortuni in agricoltura e rinnovamento del parco macchine nazionale, in un contesto di elevata obsolescenza delle dotazioni tecniche nel settore che rendono prioritario un intervento di messa in sicurezza.

Il bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 10 milioni di euro, destinata alle micro, piccole e medie imprese attive nei settori agricolo, agroindustriale e agromeccanico.

Le risorse finanziano interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza dei trattori, con particolare riferimento ai mezzi più datati ancora ampiamente utilizzati nelle aziende italiane.

Sono ammissibili investimenti per l’installazione di dispositivi di sicurezza, tra cui: sistemi di protezione contro il ribaltamento (ROPS), dispositivi di segnalazione per cintura di sicurezza e freno di stazionamento, telecamere e sensori per il rilevamento di ostacoli, indicatori di pendenza per prevenire il capovolgimento.

Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 2.000 euro per impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti “de minimis”.

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Le agevolazioni sono concesse in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

“Con questo bando – commentano il Presidente di ISMEA Livio Proietti e il Direttore Generale Sergio Marchi – diamo attuazione concreta a un’azione fortemente voluta dal Ministero dell’Agricoltura e dal Ministro Lollobrigida, insieme all’ INAIL e al CREA, per mettere al centro la sicurezza degli operatori agricoli. L’obiettivo è accompagnare le imprese, soprattutto le più piccole, verso un modello di meccanizzazione più moderno e sicuro, riducendo le barriere all’investimento e favorendo interventi immediatamente realizzabili.”

“Da 10 anni – sottolineano il Presidente dell‘INAIL, Fabrizio D’Ascenzo, e il Direttore Generale, Marcello Fiori – con i bandi Isi il nostro Istituto sostiene il rinnovo del parco macchine agricolo, contribuendo alla sostituzione di macchinari obsoleti con mezzi moderni, sicuri e sostenibili. Con questo bando, che traduce in azione l’accordo di cooperazione dello scorso dicembre, facciamo un ulteriore passo in avanti per la messa in sicurezza dei trattori più datati, che continuano a esporre i lavoratori a gravi rischi, come purtroppo documentano i nostri dati sull’andamento infortunistico in agricoltura. Ogni dispositivo di sicurezza installato è una misura di tutela reale in più per chi lavora ogni giorno nei campi”.