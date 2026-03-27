IV Commissione, lavoro intenso su trasporti, sicurezza e territorio: cinque provvedimenti all’esame

REGGIO CALABRIA, 27 marzo 2026 – Si è tenuta oggi la seduta della IV Commissione consiliare “Territorio”, presieduta dal consigliere regionale Sergio Ferrari, caratterizzata da un’intensa attività istruttoria su ben cinque punti all’ordine del giorno, tra pianificazione strategica e interventi normativi a sostegno dei territori.

Nel corso dei lavori sono stati esaminati il Piano Regionale dei Trasporti – aggiornamento promosso dalla Giunta regionale su impulso del Presidente Roberto Occhiuto – e quattro proposte di legge riguardanti sicurezza stradale, demanio marittimo e tutela ambientale, con un confronto ampio e proficuo con i Dipartimenti regionali competenti.

Particolare attenzione è stata dedicata all’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti, strumento strategico fondamentale che prevede investimenti per oltre 33 miliardi di euro nei prossimi vent’anni, con l’obiettivo di rendere la Calabria più accessibile, connessa e sostenibile attraverso il completamento e il potenziamento della rete stradale regionale e dei collegamenti con il resto del Paese. Tra gli interventi principali, si mira al completamento della rete stradale regionale di 1° e 2° livello con collegamenti tra i diversi ambiti territoriali e con il resto del Paese (qui rientrano anche opere come la Statale 106, l’autostrada A2, le opere stradali per connessione al Ponte sullo Stretto), al potenziamento della rete stradale e ferroviaria, al rafforzamento del collegamento all’alta velocità e allo sviluppo di un sistema di trasporto pubblico integrato, orientato anche alla trasformazione della rete ferroviaria in una vera e propria “metropolitana regionale”.

Il Presidente Ferrari, ha evidenziato l’importanza degli interventi che mettono in rete le infrastrutture con particolare riferimento all’Aeroporto di Crotone, dove sarà necessario prevedere una stazione ferroviaria, interconnessa con l’alta velocità del nodo di Sibari.

Ferrari ha, altresì, ottenuto rassicurazioni dall’Ing. Moroni, Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture della Regione Calabria circa il superamento delle criticità legate alla galleria di Cutro per l’intervento di elettrificazione della linea ferroviaria.

Il Piano – è stato evidenziato nel corso della seduta – rappresenta inoltre una condizione abilitante per l’accesso ai fondi europei e si fonda su un approccio moderno e flessibile, costruito tenendo conto delle esigenze dei territori, della complessità infrastrutturale e delle trasformazioni socio-economiche in atto.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Ampio spazio è stato riservato anche ai temi della sicurezza e della tutela delle attività economiche. In particolare, la proposta di legge sulla sicurezza stradale, di iniziativa del Presidente Ferrari, mira a rafforzare e rendere strutturale il sistema regionale di monitoraggio degli incidenti, valorizzando il ruolo del CRISC come centro di eccellenza a servizio della programmazione pubblica.

Sul fronte del demanio marittimo, le proposte esaminate introducono misure di equilibrio tra esigenze di mercato e tutela degli operatori, oltre a strumenti straordinari per sostenere le attività balneari duramente colpite dagli eventi meteorologici degli ultimi mesi.

Sul tema Ambiente è stata esaminata la proposta recante misure per la riduzione dell’inquinamento da PFAS (sostanze poli e perfluoroalchiliche).

“La Commissione sta portando avanti un lavoro intenso e concreto – ha dichiarato il Presidente Ferrari – con un’attenzione costante alle esigenze dei territori e alla qualità delle infrastrutture, che rappresentano una leva fondamentale per lo sviluppo della Calabria. La vera sfida è rafforzare la capacità di spesa e tradurre la programmazione in interventi reali e tempestivi”.

I lavori della Commissione proseguiranno nelle prossime sedute con ulteriori approfondimenti sugli interventi normativi discussi, prima della relativa approvazione e la prosecuzione dell’iter legislativo.